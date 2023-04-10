إيقاف الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

روبرتسون

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس لحين انتهاء التحقيق حول تعديه بالضرب على مدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال.

ونال روبرتسون بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 2-1 لاعتراضه على أداء الحكام.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس بيان اللجنة الذي ذكرت فيه: "لن نقوم بتعيين قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة بينما يحقق الاتحاد الإنجليزي في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول أندي روبرتسون في ملعب أنفيلد".

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وأظهرت الكاميرات توجه روبرتسون نحو الحكم المساعد للحديث معه، قبل أن يرفع الأخير مرفقه في وجه قائد منتخب اسكتلندا.

عقب المباراة نشرت اللجنة بيانا جاء على النحو التالي: "نحن على علم بما حدث بين الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون مع نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وأرسنال في أنفيلد".

وأضاف البيان "سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة".

تعادل أرسنال أمام مضيفه ليفربول بهدفين لكل طرف في ملعب أنفيلد بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدّم بهدفين عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لكن ليفربول عاد وتعادل بهدفي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

ليكتفي أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني، إذ لعب اللقاء كاملًا.

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