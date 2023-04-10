مؤتمر جوارديولا: لن نتوقف عن محاولة الفوز بالأبطال .. ولم نعان في التسجيل قبل هالاند

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه سيظل يحاول في كل موسم من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن مهاجمه إرلينج هالاند وصل لمساعدة الفريق في التسجيل في كل البطولات وليست المسابقة الأوروبية فقط.

ويلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نريد أن نحاول الفوز ضد ناد مميز مثل بايرن ميونيخ. عليك أن تستحق ذلك، وسنحاول أن نفعل ذلك. السؤال حول الفوز بدوري الأبطال يأتي منذ ست أو سبع سنوات. حاولنا في كل موسم ولكن هناك فرق جيدة أيضا نواجهها".

وتابع "نريد المحاولة طوال الوقت ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز، فاز مايكل جوردان بستة ألقاب في الدوري الاميركي للمحترفين، كم عدد المواسم التي لعبها؟ 16.يجب أن نكون مثاليين لتحقيق نتيجة جيدة قبل الذهاب إلى ألمانيا".

وواصل عن واقعة روبيرتسون والحكم المساعد "سمعت عنها ولكنني لم أرها، كنت أشاهد مباراة بايرن والجولف".

وتعرض روبيرتسون للاعتداء من الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال أمس الأحد، حيث أظهرت الكاميرات توجه روبرتسون نحو الحكم المساعد للحديث معه، قبل أن يرفع الأخير مرفقه في وجه قائد منتخب اسكتلندا.

وتابع عن مواجهة توخيل بعد خسارة نهائي الأبطال 2021 أمامه "هذا يحدث، راجعنا المباراة بعد نهايتها بشهر ولم تكن بالسوء الذي كنت أعتقده. كانت مباراة صعبة لكننا نسيناها ونحاول مرة أخرى. أحيانا تربح عندما تستحق وأحيانا تخسر. أنا لا أعيش في الماضي، إنه جزء من اللعبة".

وعن الفارق بين ناجيلسمان وتوخيل، قال: "المواجهة كانت ستكون صعبة أمام أيا منهما، لكل منهما أفكاره الخاصة وطريقته الإبداعية في اللعب". .

واستطرد "كانت مفاجأة بالنسبة لي عندما علمت بإقالة ناجيلسمان. لا أستطيع إعطاء رأي حقيقي، عندما يقال مدرب ويكون أداء المدرب التالي جيدا، يقول الناس إنه قرار جيد. عندما يكون العكس، فإنهم يفتقدون المدرب القديم".

وأردف "ما يمكنني قوله هو أنه يجب أن يكون رد فعل اللاعبين جيد. في هذه المسابقة لا يتعلق الأمر بالأداء الدوري الإنجليزي، ولكن بالأداء خلال 90 دقيقة. هذه المنافسة جيدة ولا علاقة لها بما فعلته قبل ثلاثة أيام (الدوري)".

واستكمل "بقدر ما تلعب في هذه المنافسة، مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائيات مع نفس اللاعبين، فإن الأمر يصبح أسهل. يبدو الأمر وكأن شعورك يكون "لقد كنت هنا وأعرف ماذا أفعل". لعبنا النهائي مرة واحدة فقط في حياتنا، لكن في اللحظة التي تبدأ فيها المباراة يجب أن تكون في أفضل حالاتك وهذا سوف يصنع الفارق".

وأجاب ضاحكا عن سؤال بخصوص رأيه في أداء نابولي في دوري الأبطال "لا أريد التحدث عن نابولي لأن مدربها سيغضب مني، إنها مسألة حساسة".

ورفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي في وقت سابق الانتشاء بإشادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأتم عن استقدام هالاند من أجل الفوز بدوري الأبطال "إنه مهم جدا بالنسبة لنا، لقد جاء لمساعدتنا في محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن في نفس الوقت يوميا في كأس الاتحاد والدوري أيضا. من المهم أن يكون لديك لاعب يمكنه التسجيل من لا شيء، ضد موناكو سجلنا ستة أهداف وخرجنا. ضد توتنهام أربعة أهداف وخرجنا. لطالما سجلنا الأهداف، لم تكن هذه هي المشكلة بشكل عام".

وسجل هالاند 44 هدفا مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ليعادل رقم رود فان نسلتروي 2002-2003 ومحمد صلاح 2017-2018 كأكثر لاعبي البريميرليج تسجيلا للأهداف في موسم واحد.