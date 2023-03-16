سباليتي: جوارديولا لن يخدعني.. أفهم جيدا كيف يحاول وضع الضغط على نابولي

الخميس، 16 مارس 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي، الانتشاء بإشادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ووصل نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت بخماسية دون رد في مجموع المباراتين.

وقال جوارديولا في وقتٍ سابق أن نابولي هو أفضل فريق في أوروبا بالوقت الحالي.

وعندما سُئل سباليتي عما إذا كان فخورًا بإشادة جوارديولا، رد بوجه جاف: "لا أشعر بالفخر بثناء جوارديولا، لا أشعر بأي شيء، أعرف جيدًا اللعبة التي يحاول تطبيقها، الكل يعرف كيف يحب وضع الضغط على الآخرين".

وتساءل: "كيف سنضع نابولي كمرشح فوق مانشستر سيتي؟ هم ينفقون 900 مليون يورو بينما نحن ننفق 9 ملايين يورو، لا بد أن هناك سبب. إنها لعبة نفسية حتى يستطيعون إخراجنا".

وتحدث عن الانتصار: "إنها نتيجة عظيمة، سنستمتع بهذا الانتصار رفقة جماهيرنا".

وشدد: "من المهم الآن أن نواصل على نفس المستوى الذي ظهرنا به اليوم، لأننا لم نبدأ بنفس الجودة المعتادة. ورغم ذلك، قمنا بتحركات مميزة ولم نترك فرصة للمنافس".

واعترف: "لو لم ينجح نابولي في الوصول إلى هذا الدور طوال تاريخه، فهذا يعني أننا حققنا نتيجة عظيمة".

وأتم: "أوسيمن مهاجم ممتاز، أحيانًا يتصرف بشكل فردي ويقوم بهذه القفزات المفاجئة، لكنه يجيد الربط جيدًا مع بقية الفريق أيضًا".

سجل هدف المباراة الأول فيكتور أوسيمين برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته.

وخلال تسع مشاركات سابقة للفريق القادم من جنوب إيطاليا لم يستطع أبدا تجاوز عقبة دور الـ16 في أربع مناسبات.

لكن كل ذلك أصبح الآن من الماضي وكتيبة سباليتي صنعت التاريخ وحجزوا تذاكر ربع النهائي.

مانشستر سيتي جوارديولا نابولي سباليتي
نرشح لكم
غياب لاعب وسط ليفربول حتى نهاية الموسم أنشيلوتي: رقابة صلاح ليست سهلة لكن ناتشو قام بعمل رائع كورتوا: حكم الفيديو في مباراة سيتي رأى ركلة جزاء لم يحتسبها لنا في الدربي منذ عامين كلوب: الفريق الأحق تأهل.. لم نقدم أي شيء أنشيلوتي: أريد مواجهة ميلان في النهائي.. وتشغيل أغنية ليفربول في ملعبنا أقل شيء نقدمه لهم بنزيمة: إصابتي ضد ليفربول؟ أنا متاح للكلاسيكو تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة يوليوس لا يُطعن مرتين.. ريال مدريد قيصر أوروبا يؤكد اكتساحه لـ ليفربول
أخر الأخبار
بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة 46 ثاتيه | الدوري المصري
مجموعة الزمالك – لاعب المريخ: هدفنا الفوز على الترجي رغم صعوبة المهمة 10 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إيطالي: تحديد موعد النطق بالحكم في استئناف يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
تين هاج: تحلينا بالهدوء ضد بيتيس فانتصرنا.. ولا كروت حمراء أو إصابات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج.. والزمالك يزاحم الشمس 44 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) سبورتنج لشبونة.. التعادل يضيع ساعة | الكرة الأوروبية
فذيفة راشفورد تقود يونايتد للانتصار على بيتيس.. وفيينورد يكتسح شاختار بسباعية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025