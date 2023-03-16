سباليتي: جوارديولا لن يخدعني.. أفهم جيدا كيف يحاول وضع الضغط على نابولي

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي، الانتشاء بإشادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ووصل نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت بخماسية دون رد في مجموع المباراتين.

وقال جوارديولا في وقتٍ سابق أن نابولي هو أفضل فريق في أوروبا بالوقت الحالي.

وعندما سُئل سباليتي عما إذا كان فخورًا بإشادة جوارديولا، رد بوجه جاف: "لا أشعر بالفخر بثناء جوارديولا، لا أشعر بأي شيء، أعرف جيدًا اللعبة التي يحاول تطبيقها، الكل يعرف كيف يحب وضع الضغط على الآخرين".

وتساءل: "كيف سنضع نابولي كمرشح فوق مانشستر سيتي؟ هم ينفقون 900 مليون يورو بينما نحن ننفق 9 ملايين يورو، لا بد أن هناك سبب. إنها لعبة نفسية حتى يستطيعون إخراجنا".

وتحدث عن الانتصار: "إنها نتيجة عظيمة، سنستمتع بهذا الانتصار رفقة جماهيرنا".

وشدد: "من المهم الآن أن نواصل على نفس المستوى الذي ظهرنا به اليوم، لأننا لم نبدأ بنفس الجودة المعتادة. ورغم ذلك، قمنا بتحركات مميزة ولم نترك فرصة للمنافس".

واعترف: "لو لم ينجح نابولي في الوصول إلى هذا الدور طوال تاريخه، فهذا يعني أننا حققنا نتيجة عظيمة".

وأتم: "أوسيمن مهاجم ممتاز، أحيانًا يتصرف بشكل فردي ويقوم بهذه القفزات المفاجئة، لكنه يجيد الربط جيدًا مع بقية الفريق أيضًا".

لا أمان مع الألمان❌❌ ليس مع الطليان 🇮🇹💪 كفاراتسخيليا وأوسيمين يُنهيان مشوار إينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال ويؤهلان نابولي للمرة الأولى في التاريخ إلى دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 🏆☝️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/60wCxWHUT1 — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

سجل هدف المباراة الأول فيكتور أوسيمين برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته.

وخلال تسع مشاركات سابقة للفريق القادم من جنوب إيطاليا لم يستطع أبدا تجاوز عقبة دور الـ16 في أربع مناسبات.

لكن كل ذلك أصبح الآن من الماضي وكتيبة سباليتي صنعت التاريخ وحجزوا تذاكر ربع النهائي.