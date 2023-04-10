رومانو: ليستر بدأ محادثاته مع بينيتيز ليقود الفريق

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

رافاييل بينيتيز

يبحث ليستر سيتي عن مدرب جديد ليقود الفريق خلفا لبراندن روجرز.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن ليستر قد فتح محادثات مع رافاييل بينيتيز ليقود الفريق.

وتجري المفاوضات حاليا لإمكانية عودة بينيتيز للدوري الإنجليزي من جديد.

أخبار متعلقة:
دي بروين: منافسة أرسنال؟ نركز على أنفسنا فقط.. مررنا بهذا الوضع من قبل جوارديولا: أنا أسعد رجل في العالم بالصراع على الألقاب انتهت - ميتيلاند (1)-(0) لينجبي بايرن يفقد مهاجمه في مواجهة مانشستر سيتي

بينيتيز كان قد خاض 4 تجارب تدريبية سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المحطة الأخيرة للمدرب الإسباني مع فريق إيفرتون في 2022.

ولعب بينيتيز مع إيفرتون 22 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر 11.

على الجانب الآخر تولى رودجرز تدريب ليستر سيتي في 27 فبراير 2019 خلفا لكلود بويل.

حقق ليستر سيتي 96 انتصارا تحت قيادة رودجرز و37 تعادل وتلقى 71 هزيمة.

سجل لاعبو ليستر سيتي تحت قيادته 362 هدفا واستقبلوا 271 هدف.

وفاز ليستر سيتي تحت قيادة رودجرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه والدرع الخيرية.

ليستر سيتي رافا بينيتيز
نرشح لكم
إيقاف الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون دي بروين: منافسة أرسنال؟ نركز على أنفسنا فقط.. مررنا بهذا الوضع من قبل جوارديولا: أنا أسعد رجل في العالم بالصراع على الألقاب تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية يورجن كلوب يرد على "هل يبعد صلاح عن تسديد ركلات الجزاء؟" كلوب متعجبا: لا أعرف كيف لم نفز على أرسنال مع كل هذه الفرص تخطى دروجبا وعقدة جديدة في أبرز أرقام صلاح الإيجابية والسلبية أمام أرسنال
أخر الأخبار
بمهاجم شاب وحيد.. توخيل يعلن قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة مانشستر سيتي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
من مقاعد البدلاء.. إمام عاشور يشاهد فوز صعب لميتيلاند على لينجبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيقاف الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار - روديجير يتحدث عن صيام رمضان.. وأجواء سانتياجو برنابيو المذهلة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر جوارديولا: لن نتوقف عن محاولة الفوز بالأبطال .. ولم نعان في التسجيل قبل هالاند 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر في صراع الدوري السعودي ساعة | السعودية
رومانو: ليستر بدأ محادثاته مع بينيتيز ليقود الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين: منافسة أرسنال؟ نركز على أنفسنا فقط.. مررنا بهذا الوضع من قبل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري