رومانو: ليستر بدأ محادثاته مع بينيتيز ليقود الفريق

يبحث ليستر سيتي عن مدرب جديد ليقود الفريق خلفا لبراندن روجرز.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن ليستر قد فتح محادثات مع رافاييل بينيتيز ليقود الفريق.

وتجري المفاوضات حاليا لإمكانية عودة بينيتيز للدوري الإنجليزي من جديد.

بينيتيز كان قد خاض 4 تجارب تدريبية سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المحطة الأخيرة للمدرب الإسباني مع فريق إيفرتون في 2022.

ولعب بينيتيز مع إيفرتون 22 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر 11.

على الجانب الآخر تولى رودجرز تدريب ليستر سيتي في 27 فبراير 2019 خلفا لكلود بويل.

حقق ليستر سيتي 96 انتصارا تحت قيادة رودجرز و37 تعادل وتلقى 71 هزيمة.

سجل لاعبو ليستر سيتي تحت قيادته 362 هدفا واستقبلوا 271 هدف.

وفاز ليستر سيتي تحت قيادة رودجرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه والدرع الخيرية.