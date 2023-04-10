دي بروين: منافسة أرسنال؟ نركز على أنفسنا فقط.. مررنا بهذا الوضع من قبل

شدد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن فريقه يركز فقط على الفوز بمبارياته في الدوري الإنجليزي، ولا يركز مع مباريات منافسه أرسنال، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 6 نقاط عن سيتي، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا وقمة ملتهبة تجمعهما في ملعب الاتحاد لاحقا.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نعلم أننا خلف أرسنال، لكن لا يمكننا التحكم إلا فيما يمكننا التحكم فيه".

وأضاف "نحن نعلم أن هناك الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها، ونعلم أن الفترات الصعبة تنتظرنا وأن كل مباراة يجب أن نفوز بها".

وتابع البلجيكي "لقد مررنا بهذا الوضع من قبل في المواسم السابقة، نركز على أنفسنا فقط".

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وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو المقبل.