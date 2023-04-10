جوارديولا: أنا أسعد رجل في العالم بالصراع على الألقاب

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وليفربول

يستمتع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالضغط الذي يعيشه مع لاعبيه بسبب المنافسة على 3 بطولات.

يتنافس سيتي مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي، ويتواجد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويلعب ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "التواجد مرة أخرى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا شيء ممتع".

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وأضاف "أستمتع في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بدرجة أقل، لكن عندما نصل إلى الأسابيع الأخيرة من الموسم ونقاتل من أجل اللقب أكون أسعد رجل في العالم، أنا أحب المنافسة على الألقاب".

وواصل "ماذا سيحدث؟ لا أعرف؟ إذا توجنا بالألقاب فسيكون كل شيء على ما يرام، وإذا خسرنا سنكون فاشلين، لا شيء سيتغير، في اليوم التالي ستشرق الشمس وسنحاول مرة أخرى".

وتابع "هذه هي العقلية التي نحتاجها، لقد فعلنا ذلك في الماضي ولهذا أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين أملكهم وبالنادي، كل شخص يريد أن يكون أفضل، لهذا السبب نحن ننافس على كل البطولات".

وأكمل "قلت مرات عديدة إذا خسرنا أي مباراة سنخسر الدوري الإنجليزي، وإذا لعبت وأنت متصدر في سبتمبر وأكتوبر لا يمكن أن يكون لديك هذا الشعور".

وأتم الإسباني "يمكننا إسقاط النقاط، لكن هذا يصعب الأمور عندما تنافس فريق رائع مثل ليفربول في المواسم الماضية وأرسنال في الموسم الحالي".

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