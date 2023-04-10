كاف يعلن عقوبات فيوتشر بسبب رفعت.. ورفض شكوى المريخ ضد الترجي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 11:39

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارات لجنة الانضباط بشأن الشكاوى المقدمة عن بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأصدر كاف بشكل رسمي عقوبة فريق فيوتشر بسبب مشاركة أحمد رفعت.

كما كشف كاف عن رفض الشكوى المقدمة من نادي المريخ ضد الترجي.

أخبار متعلقة:
نتيجة الشكوى.. كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز كاف يدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

وجاء قرارات لجنة الانضباط بـ كاف كالآتي:

* فريق فيوتشر

- بناء على شكاوى من أندية بيراميدز والجيش الملكي وأسكو كارا بشأن قيد أحمد رفعت، تم التأكد بأن اللاعب غير مؤهل لخوض المباريات واعتبار المواجهات التي خاضها في دور المجموعات خسارة لفريق فيوتشر.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على فيوتشر.

* المريخ ضد الترجي

- رفض احتجاج المريخ ضد الترجي بشأن استخدام أربعة نوافذ للتبديلات بدلا من ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما.

- اعتبرت لجنة الانضباط أن قرار الحكم الرابع بإجراء تبديل الترجي، يزيل مسؤولية طلب تبديل إضافي من الفريق بالإضافة لاعتبار السماح لكلا الفريقي بإجراء نفس عدد الاستبدالات يشكل دليلا على عدم وجود معاملة غير عادلة من الحكم الرابع.

وكان FilGoal.com قد كشف عن العقوبة الموقعة من كاف على فيوتشر بسبب مشاركة أحمد رفعت. (من هنا)

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" معاقبة فيوتشر باعتباره خاسرا لـ 3 مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب مشاركة أحمد رفعت التي اعتبرتها لجنة الانضباط غير قانونية، بسبب عدم قيام فيوتشر بإعادة تسجيله بعد عودته من الإعارة في صفوف الوحدة الإماراتي.

كما تم معاقبة فيوتشر بتغريمه 10 آلاف دولار، مع إمهاله 60 يوما للسداد، و3 أيام لإعلان نية الاستئناف، و7 أيام لتقديم الاستئناف بصورة رسمية.

المباريات المعنية كانت أمام الجيش الملكي المغربي (8 مارس) وأسكو كارا التوجولي (19 مارس) وبيراميدز (2 أبريل).

أما شكوى المريخ السوداني فكانت عن مباراة الجولة الأولى ضد الترجي بسبب استخدام الفريق التونسي تبديلاته خلال 4 نوافذ بدلا من ثلاثة كما تنص اللوائح.

واعتبرت لجنة الانضباط الخطأ لا يقع على النادي التونسي بسبب سماح الحكم الرابع بإجراء التبديل بالإضافة لسماحه لكل ناد بإجراء نفس عدد التبديلات وهو ما يعني عدم وجود معاملة غير عادلة.

الترجي المريخ كاف فيوتشر
نرشح لكم
منافس الأهلي - بثلاثية في 15 دقيقة.. الرجاء يخسر أمام الفتح الرباطي في مجموعة التتويج بالدوري.. محمد معروف يدير مباراة الترجي والاتحاد المنستيري تقرير مغربي: رئيس الرجاء يقطع وعدا للاعبيه قبل مواجهة الأهلي حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر خبر في الجول - بيراميدز يدرس تقديم شكوى لتغليظ عقوبة فيوتشر.. والأخير يستعد للاستئناف خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد مباراة الرجاء ويخاطب الأمن لحضور جماهيري كبير نتيجة الشكوى.. كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب
أخر الأخبار
مدرب النصر: علينا التمسك بحظوظنا في لقب الدوري السعودي.. كل شيء ممكن 20 دقيقة | السعودية
على طريقة أوساسونا.. أنشيلوتي يخبر مالديني أن نهائي الأبطال بين ميلان وريال مدريد 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن عقوبات فيوتشر بسبب رفعت.. ورفض شكوى المريخ ضد الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الإثنين 10 أبريل 2023.. نهائي كأس مصر ودربي كتالونيا ساعة | الكرة المصرية
مجلس إدارة المصري ينفي التقدم باستقالة جماعية 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عودة سافيو لقائمة الأهلي أمام بيراميدز في النهائي.. والضاوي ضمن 11 مستبعد 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري