كاف يعلن عقوبات فيوتشر بسبب رفعت.. ورفض شكوى المريخ ضد الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارات لجنة الانضباط بشأن الشكاوى المقدمة عن بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأصدر كاف بشكل رسمي عقوبة فريق فيوتشر بسبب مشاركة أحمد رفعت.

كما كشف كاف عن رفض الشكوى المقدمة من نادي المريخ ضد الترجي.

وجاء قرارات لجنة الانضباط بـ كاف كالآتي:

* فريق فيوتشر

- بناء على شكاوى من أندية بيراميدز والجيش الملكي وأسكو كارا بشأن قيد أحمد رفعت، تم التأكد بأن اللاعب غير مؤهل لخوض المباريات واعتبار المواجهات التي خاضها في دور المجموعات خسارة لفريق فيوتشر.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على فيوتشر.

* المريخ ضد الترجي

- رفض احتجاج المريخ ضد الترجي بشأن استخدام أربعة نوافذ للتبديلات بدلا من ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما.

- اعتبرت لجنة الانضباط أن قرار الحكم الرابع بإجراء تبديل الترجي، يزيل مسؤولية طلب تبديل إضافي من الفريق بالإضافة لاعتبار السماح لكلا الفريقي بإجراء نفس عدد الاستبدالات يشكل دليلا على عدم وجود معاملة غير عادلة من الحكم الرابع.

وكان FilGoal.com قد كشف عن العقوبة الموقعة من كاف على فيوتشر بسبب مشاركة أحمد رفعت. (من هنا)

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" معاقبة فيوتشر باعتباره خاسرا لـ 3 مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب مشاركة أحمد رفعت التي اعتبرتها لجنة الانضباط غير قانونية، بسبب عدم قيام فيوتشر بإعادة تسجيله بعد عودته من الإعارة في صفوف الوحدة الإماراتي.

كما تم معاقبة فيوتشر بتغريمه 10 آلاف دولار، مع إمهاله 60 يوما للسداد، و3 أيام لإعلان نية الاستئناف، و7 أيام لتقديم الاستئناف بصورة رسمية.

المباريات المعنية كانت أمام الجيش الملكي المغربي (8 مارس) وأسكو كارا التوجولي (19 مارس) وبيراميدز (2 أبريل).

أما شكوى المريخ السوداني فكانت عن مباراة الجولة الأولى ضد الترجي بسبب استخدام الفريق التونسي تبديلاته خلال 4 نوافذ بدلا من ثلاثة كما تنص اللوائح.

واعتبرت لجنة الانضباط الخطأ لا يقع على النادي التونسي بسبب سماح الحكم الرابع بإجراء التبديل بالإضافة لسماحه لكل ناد بإجراء نفس عدد التبديلات وهو ما يعني عدم وجود معاملة غير عادلة.