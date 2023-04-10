تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أرسنال، لكنه أهدر ركلة جزاء وحرمه أرون رامسديل حارس المدفعجية من التسجيل مجددا من أكثر من فرصة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وتعادل أرسنال مع مضيفه ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المدافع إبراهيما كوناتي فوصل متوسط تقييمه لـ7.8 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 24 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 296 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 180 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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