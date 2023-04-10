مرتضى منصور: الأسماء المتداولة بشأن الرحلين عن الزمالك غير صحيحة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يكون أسماء اللاعبين التي تم تداولها في الإعلان بشأن الرحيل عن الأبيض بنهاية الموسم صحيحة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أكدت أن هناك 4 لاعبين سيرحلون عن الزمالك في الموسم المقبل، قد يزيد العدد أو يقل بحسب تقرير المدير الفني الجديد بنهاية الموسم".

وأضاف "قالوا إن أحمد فتوح ومصطفى الزناري ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي سيرحلون عن الزمالك. أقسم بالله أن الرباعي المجمد ليس من بينهم أي اسم من هذه الأسماء".

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وكان مرتضى منصور أعلن تجميد 4 لاعبين من الفريق الأول عقب الخسارة أمام المصري في الدوري ورحيلهم بنهاية الموسم الجاري دون الكشف عن أي أسماء.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقاد الزمالك في المباراة فنيا مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للأبيض، لحين الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
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