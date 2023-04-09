كرة يد – الثاني أوروبيا.. يحيى الدرع يتوج بـ كأس المجر رفقة فيزبريم

توج نادي تيليكوم فيزبري والذي يضم بين صفوفه المحترفين المصريين يحيى الدرع، ويحيى خالد ببطولة كأس المجر لكرة اليد عن موسم 2022/2023.

وفاز فيزبريم في المباراة النهائية على فريق سيجد بنتيجة 35-32.

المباراة شهدت مشاركة يحيى الدرع، وتسجيله لـ ثلاثة أهداف.

ويعد اللقب هو الثاني لـ يحيى الدرع في موسمه الأولى رفقة فيزبريم، إذ بدأ الموسم بالتتويج بلقب كأس جنوب شرق أوروبا.

من جهة أخرى، يغيب يحيى خالد نجم منتخب مصر عن اللقاء وعن فريق فيزبريم بشكل عام فيما تبقى من الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعد البطولة هي السادسة لـ يحيى خالد رفقة فيزبريم بعد تتويجه بكأس المجر مرتين من قبل، ولقب كأس جنوب شرق أوروبا ثلاث مرات.

ويأتي التتويج للمرة الـ30 في تاريخ نادي فيزبريم، كأكثر الفرق تتويجا بلقب كأس المجر على مر التاريخ.

ويحتل فيزبريم المركز الثاني في ترتيب الدوري المجري هذا الموسم برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن سيجد المتصدر، لكن لـ فيزبريم مباراة مؤجلة.

ويتلقي الفريقان يوم 15 أبريل الجاري مجددا في بطولة الدوري.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري المجري لخوض مباراة فاصلة ذهابا وإيابا على لقب الدوري المجري.