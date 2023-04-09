يورجن كلوب يرد على "هل يبعد صلاح عن تسديد ركلات الجزاء؟"

رد يورجن كلوب مدرب ليفربول على سؤال حول هل يبعد محمد صلاح عن تسديد ركلات الجزاء.

محمد صلاح أهدر ركلة جزاء في تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل فريق اليوم الأحد. ركلة هي الثانية التي يهدرها بين ثلاث ركلات جزاء سددها هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "هل سأبعد صلاح عن تسديد ركلات الجزاء؟ هذا الأمر سأناقشه مع محمد صلاح لاحقا، لكن ليس هنا".

وعن لقطة احتفاله بالخطأ بعد إهدار صلاح ركلة الجزاء، قال كلوب "لم أكن أنظر للكرة ولاحظت بعض المشجعين يحتفلون، لذلك فحين لا تنظر للكرة تتفاعل حسب رد فعل الجمهور وظننتها سكنت الشباك".

وأتم "حينما استدرت وجدت صلاح لا يحتفل، وهنا اكتشفت أن الكرة خارج الشباك".

واكتفى أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.