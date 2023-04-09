مباشر الدوري المصري - سموحة (4)-(1) الداخلية.. إنبي (2)-(1) المقاولون.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي سموحة ضد الداخلية، وإنبي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.

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سموحة (4) - (1) الداخلية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق 57 محمد الصباحي بدلا من حسين فيصل

ق 46 كريستوفر جون ورشيد أحمد بدلا من كليتشي شيمزي وفهد جمعة

استراحة

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رباعية في شباك الداخلية ⚽️🚨 صديق اوجولا يسجل الرابع لسموحة 🔥



سموحة 4 : 1 الداخلية pic.twitter.com/xsp8Wl3CZT — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

ق 43 جووووووول الرابع.. صديق أوجولا يسجل الرابع بعد نزوله مباشرة وبعد تمريرة من حسام حسن

ق 38 تبديل في صفوف سموحة بنزول صديق أوجولا بدلا من بنجامين بواتينج

ق 38 ثلاثة تبديلات في صفوف الداخلية بخروج سمير فكري وكمال أبو الفتوح ومحمد نجيب.. ونزول رشيد أحمد وأحمد عبد الرسول وعبد العزيز السيد

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بنجامين بواتينج يزيد من جراح نادي الداخلية في الشوط الأول ويسجل الثالث لسموحة ⚽️⚽️⚽️



سموحة 3 : 1 الداخلية pic.twitter.com/5vbuBB1oxD — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

ق 34 جووووول ثاااالث لسموحة. عرضية استلمها بنيامين بواتينج وسجلها في المرمى مسجلا الثالث.

ق 29 أوووه عماد السيد يتألق ويتصدى لركلة جزاء من حسين فيصل

ق 27 ركلة حرة مباشرة لسموحة في وسط ملعب الداخلية من جهة اليسار، نفذها حسين فيصل بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بيد محمد نجيب مدافع الداخلية ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.

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آلان كيامباد يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للداخلية 💥⚽️

سموحة 2 : 1 الداخلية pic.twitter.com/mzeqdZqR0B — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

ق 24 جوووول التقليص. تصويبة تصدى لها عمر صلاح وتابعها ألان تشامبادي في المرمى مسجلا الأول للداخلية.

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جوووول 💥⚽️ بنجامين بواتينج يسجل الهدف الثاني لسموحة في مرمى الداخلية



سموحة 2 : 0 الداخلية pic.twitter.com/Vhp5ZtkUB5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

ق 21 جوووول بنيامين بواتينج يسجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة من مصطفى سعد

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جووووووول 💥⚽️ حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة في شباك الداخلية



سموحة 1 : 0 الداخلية pic.twitter.com/refiA7yril — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

ق 3 جوووووول حسام حسن يسجل الأول.. تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لسموحة إلى حدود منطقة الجزاء حيث أخطأها المدافع محمد نجيب بتشتيت سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام حسام حسن الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك.

بداية المباراة

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إنبي (2) - (1) المقاولون العرب

استراحة

ق 41 جووووول إنبي يسجل الثاني من متابعة رفيق كابو لكرة عائدة من الحارس

ق 20 جوووول التعادل عن طريق جون أوكلي

ق 12 جوووووول أحمد خليل كالوشا يسجل الأول لإنبي برأسية في الشباك

بداية المباراة