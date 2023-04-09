كلوب متعجبا: لا أعرف كيف لم نفز على أرسنال مع كل هذه الفرص

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

ليفربول

تعجب يورجن كلوب مدرب ليفربول من عدم تحقيق فريقه للفوز على أرسنال في القمة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد يوم الأحد، بعد خلق العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني.

وتعادل ليفربول أمام ضيفه أرسنال بهدفين لكل طرف بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "بعد معاناة في الشوط الأول، أصبحنا أفضل في الشوط الثاني من هذه المباراة المثيرة. كنا نستحق نقطة على الأقل. إذا استخدم إبراهيما كوناتي رأسه في هذه الفرصة الأخيرة لسجلها وانتصرنا".

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وأضاف متعجبا "لا أعرف كيف لم نفز بالمباراة مع كل هذه الفرص في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وواصل "أنا محتار بين أن أكون سعيدا أو العكس، التعادل نتيجة منطقية. كان أرسنال جيدًا ولكن كان من الممكن أن يخسر هذه المباراة، كان يجب أن يخسر. النقطة بالنسبة لهم أفضل".

وتابع "المباراة كانت بين فريق مليء بالثقة (أرسنال) وفريق يفتقر إلى الثقة (ليفربول). سجل الفريق المنتشي بنتائجه الإيجابية ثم كان علينا أن نجد طريقة للعودة".

وأردف الألماني "كان علينا أن نركض كثيرا ونعمل كثيرا ولكن هذا أمر طبيعي في مباراة ضد فريق مثل أرسنال".

وتابع "كانت مباراة مفتوحة تماما، سجل أرسنال من الفرصة الأولى ثم من الفرصة الثانية، رد فعلنا كان جيدا. كانت مباراة رائعة في النهاية".

أرسنال تقدّم بهدفين عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لكن ليفربول عاد وتعادل بهدفي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

وأتم كلوب "النقطة أفضل بكثير من الحصول على لا شيء. لست سعيدا للغاية ولكني أشعر بالرضا".

واكتفى أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني، إذ لعب اللقاء كاملًا.

ليفربول أرسنال يورجن كلوب محمد صلاح
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