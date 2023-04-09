لجنة الحكام الإنجليزية تفتح تحقيقا حول اعتداء الحكم المساعد على روبرتسون

الأحد، 09 أبريل 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

أفادت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأنها ستفتح تحقيقا حول ما حدث بين الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال.

ونال روبرتسون بطاقة صفراء بعدما أطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال 2-1 لاعتراضه على أداء الحكام.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس بيان اللجنة الذي ذكرت فيه: "نحن على علم بما حدث بين الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون مع نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وأرسنال في أنفيلد".

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وأضاف البيان "سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة".

وأظهرت الكاميرات توجه روبرتسون نحو الحكم المساعد للحديث معه، قبل أن يرفع الأخير مرفقه في وجه قائد منتخب اسكتلندا.

وتعادل أرسنال أمام مضيفه ليفربول بهدفين لكل طرف في ملعب أنفيلد بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدّم بهدفين عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لكن ليفربول عاد وتعادل بهدفي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

ليكتفي أرسنال برفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المُطارد الذي خاض مباراة أقل.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بفارق 12 نقطة كاملة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الشوط الثاني، إذ لعب اللقاء كاملًا.

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