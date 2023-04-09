كلوب: أعتذر لجماهير ليفربول.. أنا مسؤول عن هذا الموسم القبيح

الأحد، 09 أبريل 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتحمل المسؤولية كاملة على الموسم السيئ الذي يقدمه فريقه.

ليفربول ودع كل البطولات ويبدو في طريقه لخسارة مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا مع اشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "أنا مسؤول بنسبة 100% عن هذا الموسم القبيح".

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وأضاف "أنا آسف لجماهير ليفربول، لأنهم لم يعيشوا الموسم الذي تمنوه".

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال يوم الأحد في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وواصل "لا أكن أهتم كثيرًا بما فعلناه العام الماضي أو السنوات التي سبقته، علينا أن نقاتل خلال هذا الموسم السيئ وهذا صعب".

وشدد الألماني "إذا كان الأمر سهلا، فلن يدفعوا لي هذا القدر من المال مقابل منصبي".

وأتم "لقد مررنا بموسم غريب للغاية. حققنا أعلى فوزين في تاريخنا ولكن بعد ذلك بأسبوع لا يمكننا القيام بذلك مجددا".

يواجه ليفربول أرسنال يوم الأحد وبينهما فارق وصل إلى 29 نقطة.

فالمدفعجية في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وليفربول يحتل المركز الثامن بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

يورجن كلوب ليفربول
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