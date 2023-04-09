خطأ إنجليزي جديد.. لجنة الحكام تعترف بأحقية برايتون في ضربة جزاء أمام توتنام

تلقى نادي برايتون اتصالا من هاورد ويب رئيس لجنة الحكمام يعترف فيها بأحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء أمام توتنام.

وخسر برايتون أمام توتنام بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتدخل بيير إيميل هويبيرج على كاورو ميتوما ليطالب فريق برايتون بالحصول على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو أيدت قرار الحكم باستمرار اللعب.

وشهدت المباراة أيضا إلغاء هدفين لبرايتون خلال اللقاء حيث سجل كاورو ميتوما هدفا في الدقيقة 17 ألغته تقنية الفيديو بداعي لمسة اليد على اللاعب الياباني.

وسجل برايتون هدفا ثانيا في الدقيقة 55 بعد تسديدة من داني ويلباك اصطدمت بأليكسيس ماك أليستر وغيرت اتجاهها قبل أن تلغي تقنية الفيديو الهدف أيضا بسبب لمسة يد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدربين روبيرتو دي زيربي وكريستيان ستيليني بعد الاشتباك بينهما في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 53 في المركز الخامس، وتوقف رصيد برايتون عند 46 نقطة في المركز السابع.

يذكر ان لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي أقرب بوجود أكثر من خطأ خلال الموسم، كان أحدها ضد برايتون أيضا خلال مباراة كريستال بالاس بإلغاء هدف صحيح للاعب الكولومبي بيرفيس إستوبينان بعد أن استخدم حكم الفيديو خطوط التسلل على لاعب مختلف ليتم إلغاء الهدف.