مواعيد مباريات اليوم 9 أبريل والقنوات الناقلة.. الزمالك في الدوري وقمة بين أرسنال وليفربول

الأحد، 09 أبريل 2023 - 10:21

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون أمام جابريل - ليفربول ضد أرسنال

يستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

ويلعب سموحة مع الداخلية في التوقيت ذاته، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بتعليق حاتم بطيشة.

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ويخرج المقاولون العرب لمواجهة إنبي في التاسعة والربع مساء أيضا على استاد بترو سبورت.

وفي الدوري الإنجليزي، يخرج متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال لمواجهة ليفربول على ملعب آنفيلد في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق حسن العيدروس.

ويستضيف ليدز يونايتد نظيره كريستال بالاس في الثالثة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق أحمد البلوشي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب أتليتكو مدريد أمام رايو فايكانو في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

وفي الدوري السعودي، يخرج المتصدر الاتحاد لمواجهة الوحدة في التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتذاع عبر قناة SSC SPORTS 1.

ويلعب النصر الوصيف مع الفيحاء خارج قواعده في التوقيت ذاته على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ، وتذاع عبر قناة SSC SPORTS 2.

ويلعب مصطفى محمد مع فريقه نانت ضد موناكو في الخامسة وخمس دقائق مساء ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق جواد بدة.

ويلعب فولفسبورج مع نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في الثالثة والنصف عصرا في الدوري الألماني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق أحمد فؤاد.

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