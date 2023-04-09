خدمة في الجول - موعد فتح البوابات وأماكن الدخول لمباراة الأهلي وبيراميدز لـ نهائي كأس مصر

تحدد موعد فتح بوابات استاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي كأس 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز، وكذلك أماكن الدخول.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 10 أبريل في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي عبر أون تايم سبورتس 2 مواعيد فتح البوابات وأماكن الدخول للاستاد وجاءت كالآتي:

- فتح بوابات استاد القاهرة بدءا من الساعة 5 عصرا.

- جمهور الدرجة الـثالثة شمال يستطيع الدخول من بوابة صلاح سالم.

- جمهور الدرجة الثالثة يمين يستطيع الدخول من بوابة شارع النصر.

- جمهور الأولى يمين وشمال يستطيع الدخول من بوابة آل رشدان.

🔥⚽ مدير عمليات شركة تذكرتي يوضح عدد الحضور في مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس مصر #جمهور_التالتة pic.twitter.com/3TUHP7VHqb — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2023

وحدد اتحاد الكرة 20 ألف تذكرة بواقع 10 آلاف لكل فريق.

وهل يستطيع جمهور الأهلي شراء تذاكر من حصة بيراميدز في نهائي الكأس؟ أوضح عبادة قائلا: "لا، لأن التذاكر نفدت".

ويتأهل الفائز لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 6 مايو المقبل في دولة الإمارات.

وكان كل من الأهلي وبيراميدز قد تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وكشفت شركة تذكرتي اليوم الخميس عن إطلاق تقنية جديدة من أجل محاولة حل أزمة الضغط على حجز التذاكر في المباريات الهامة.

ويشهد موقع تذكرتي ضغطا كبيرا وقت طرح تذاكر المباريات الهامة التي تنتظرها الجماهير، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل التقنية.

الخدمة الجديدة تحاول توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر، حسب بيان الشركة.

شركة تذكرتي تتولى بيع التذاكر وتنظيم دخول المشجعين إلى الملاعب منذ 2019، مع التحول الرقمي لعملية شراء تذاكر الأحداث الرياضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.