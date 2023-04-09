منافس الأهلي - بثلاثية في 15 دقيقة.. الرجاء يخسر أمام الفتح الرباطي

خسر الرجاء أمام الفتح الرباطي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 22 من الدوري المغربي.

وتلقى الرجاء الخسارة خارج ملعبه وسكنت شباكه 3 أهداف في 15 دقيقة فقط أمام أصحاب الأرض فريق الفتح الرباطي.

تقدم الفتح الرباطي في الدقيقة 24 بهدف سجله مروان العز، ثم أضاف المهدي قرناص الهدف الثاني في الدقيقة 28، وأكمل مروان العز الثلاثية في الدقيقة 39.

وتوقف رصيد الرجاء عند النقطة 34 في المركز الخامس، ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثالث.

ويبتعد الرجاء عن الصدارة بفارق 14 نقطة والتي يتربع عليها فريق الجيش الملكي برصيد 47 نقطة.

ويلعب الرجاء المغربي ضد الأهلي يوم 22 أبريل الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.