أول مرة للفريقين.. وائل فرحان حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي وعودة الفيديو

الأحد، 09 أبريل 2023 - 01:56

كتب : FilGoal

وائل فرحان

يدير وائل فرحان مباراة الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا لحساب الجولة 24 من الدوري المصري، مع عودة تقنية الفيديو مجددا.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في التاسعة والربع مساءً يوم الأحد 9 أبريل.

ويعاون فرحان كل من: تامر رشاد وعدي عيد، ويتواجد صبري إبراهيم كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري ويعاونه أسامة السيد.

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وستكون تلك المباراة الثامنة لفرحان في الدوري المصري الموسم الحالي، الأولى له مع فريقي الزمالك والبنك الأهلي في مسيرته.

وأشهر الحكم خلال 7 مباريات 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحتسب ركلتي جزاء جاءا في مباراة الداخلية وأسوان.

وانتصر الزمالك في لقاء الدور الأول بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه.

وفي دور الـ 16 من كأس الرابطة انتصر البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 9 أبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

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