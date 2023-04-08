جوارديولا: هالاند لا يقل عن مستوى رونالدو وميسي

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمستوى إيرلينج هالاند مهاجم فريقه بعد الفوز على ساوثامبتون.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال جوارديولا عقب المباراة عبر BBC: "هدف هالاند الثاني كان مذهلا، ليس من السهل التقاط الكرة من السماء ووضعها على الأرض، موهبته جيدة حقا ونحن بحاجة إليه".

وأضاف "الشوط الأول لم يكن أفضل مستوى لنا لكن هالاند غير مجريات اللعب".

وأكمل "عشنا عقدين رائعين مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهالاند على هذا المستوى".

وأتم تصريحاته "أود أن أكون في موقع أرسنال أنا أحب ذلك، ولكن الأمر الآن يتعلق بمباراة بايرن ميونيخ".

وواصل مانشستر سيتي مطاردته لأرسنال في سباق صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

سجل لمانشستر سيتي إرلينج هالاند هدفين، وجاك جريليش وجوليان ألفاريز، بينما أحرز هدف ساوثامبتون الوحيد سيكو مارا.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 67 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن أرسنال.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.