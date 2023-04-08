دي بروين: إذا حاولت تقليد هدف هالاند سأذهب إلى المستشفى.. ولا أقارن بنفسي مع فابريجاس

السبت، 08 أبريل 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون

عبر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي عن سعادته بوصوله إلى 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وصنع دي بروين هدفه رقم 100 والذي سجله زميله إيرلينج هالاند في شباك ساوثامبتون، في فوز مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين عقب المباراة لـBBC: "أنا لاعب مبدع وأحاول صناعة أكبر قدر ممكن من الأهداف، سجلنا الكثير من الأهداف خلال المواسم الثمانية التي قضيتها هنا والله أنعم علينا أنا وزملائي، ربما عندما أنتهي من لعب كرة القدم سأنظر إلى هذا".

أخبار متعلقة:
معادلا صلاح.. ديبالا يقود روما للفوز على تورينو والمركز الثالث في الدوري الإيطالي البروفة الأخيرة قبل صدام بايرن.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل

وأضاف "قبل المباراة قرأت ذلك عبر الانترنت، كان الكثير من الناس يتحدثون عن رقم الـ100 تمريرة حاسمة، إنه شيء لا يمكنك تفويته حقا وحاولت صناعة أكبر كم من الفرص وكان بإمكاني صناعة هدفين أو ثلاثة آخرين".

وبسؤاله عن هدف هالاند الثاني الذي جاء بتسديدة مقصية خلفية قال: "لن تراني أفعل ذلك أبدا، ستوصلني إلى مستشفى ساوثاهبتون إذا فعلت ذلك".

وأردف "هالاند يشعر بالسعادة هنا إنه يعلن أننا نصنع الكثير من الفرص وهو يفعل الباقي".

وعن الوصول لـ100 تمريرة حاسمة قبل فابريجاس بـ56 مباراة قال دي بروين: "لا أقارن نفسي مع فابريجاس، سيسك لاعب كرة قدم لا يصدق وأنا لا أقارن نفسي مع الآخرين، أحاول فقط أن أفعل أفضل ما يمكنني فعله لأن كل شيء مختلف، نلعب في مراكز مختلفة وفي فرق مختلفة وسنجل الكثير من الأهداف".

وأتم تصريحاته عن مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول غدا قائلا: "لكي أكون صادقا أريد أن أرى عائلتي قليلا إنهم ذاهبون إلى عطلة عيد الفصح ولذلك أفضل أن أجلس معهم قبل رحيلهم وبعد ذلك سيكون هناك الكثير من الوقت لمشاهدة المباراة".

مانشستر سيتي كيفين دي بروين هالاند
نرشح لكم
لامبارد: الخسارة من ولفرهامبتون؟ سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد البروفة الأخيرة قبل صدام بايرن.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (4) مانشستر سيتي سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة
أخر الأخبار
بيان - الأهلي يرفع ملف أحداث مباراة الهلال إلى مؤسسات الدولة والاتحاد الإفريقي 10 دقيقة | الكرة المصرية
دي بروين: إذا حاولت تقليد هدف هالاند سأذهب إلى المستشفى.. ولا أقارن بنفسي مع فابريجاس 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لامبارد: الخسارة من ولفرهامبتون؟ سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة سلة - الأهلي (33) (19) الزمالك.. الربع الثاني 44 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) فياريال.. جوووول تعادل رائع 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مجموعة التتويج بالدوري.. محمد معروف يدير مباراة الترجي والاتحاد المنستيري 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
معادلا صلاح.. ديبالا يقود روما للفوز على تورينو والمركز الثالث في الدوري الإيطالي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
البروفة الأخيرة قبل صدام بايرن.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة