دي بروين: إذا حاولت تقليد هدف هالاند سأذهب إلى المستشفى.. ولا أقارن بنفسي مع فابريجاس

عبر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي عن سعادته بوصوله إلى 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي.

وصنع دي بروين هدفه رقم 100 والذي سجله زميله إيرلينج هالاند في شباك ساوثامبتون، في فوز مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين عقب المباراة لـBBC: "أنا لاعب مبدع وأحاول صناعة أكبر قدر ممكن من الأهداف، سجلنا الكثير من الأهداف خلال المواسم الثمانية التي قضيتها هنا والله أنعم علينا أنا وزملائي، ربما عندما أنتهي من لعب كرة القدم سأنظر إلى هذا".

وأضاف "قبل المباراة قرأت ذلك عبر الانترنت، كان الكثير من الناس يتحدثون عن رقم الـ100 تمريرة حاسمة، إنه شيء لا يمكنك تفويته حقا وحاولت صناعة أكبر كم من الفرص وكان بإمكاني صناعة هدفين أو ثلاثة آخرين".

وبسؤاله عن هدف هالاند الثاني الذي جاء بتسديدة مقصية خلفية قال: "لن تراني أفعل ذلك أبدا، ستوصلني إلى مستشفى ساوثاهبتون إذا فعلت ذلك".

وأردف "هالاند يشعر بالسعادة هنا إنه يعلن أننا نصنع الكثير من الفرص وهو يفعل الباقي".

وعن الوصول لـ100 تمريرة حاسمة قبل فابريجاس بـ56 مباراة قال دي بروين: "لا أقارن نفسي مع فابريجاس، سيسك لاعب كرة قدم لا يصدق وأنا لا أقارن نفسي مع الآخرين، أحاول فقط أن أفعل أفضل ما يمكنني فعله لأن كل شيء مختلف، نلعب في مراكز مختلفة وفي فرق مختلفة وسنجل الكثير من الأهداف".

وأتم تصريحاته عن مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول غدا قائلا: "لكي أكون صادقا أريد أن أرى عائلتي قليلا إنهم ذاهبون إلى عطلة عيد الفصح ولذلك أفضل أن أجلس معهم قبل رحيلهم وبعد ذلك سيكون هناك الكثير من الوقت لمشاهدة المباراة".