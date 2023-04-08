لامبارد: الخسارة من ولفرهامبتون؟ سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد

السبت، 08 أبريل 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي أن عليه إيجاد حلولا هجومية من أجل قيادة الفريق للارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخسر لامبارد عصر اليوم السبت، من ولفرهامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي بتسديدة صاورخية من ماتيوش نونيز.

وقال لامبارد لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "اعتقد أن لعبنا بنسبة 70% في الشوط الأول، كان الأمر كافيا أن تكون المباراة متعادلة لكنهم سجلوا من تسديدة جاءت من لا شيء".

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سجل هدف المباراة الوحيدة ماتيوس نونيز في الدقيقة 31 بتسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن كيبا من التصدي لها.

وأضاف "في الشوط الثاني كان هناك طاقة أكبر وفرص أكثر وأشركنا العديد في منطقة الجزاء، ربما افتقدنا شعور أنه علينا أن نسجل، عملنا يوم أو 2 فقط لفهم الأمر ووضع أسلوب للفريق".

وتابع "هناك الكثير من التغيير لكن لا أعذار، علينا التحسن واعتقد أن الأداء سيصبح أفضل، علينا اعتياد الفوز ونجعل هذا اعتياديا، نشيد بولفرهامتبون اليوم كان في حالة بدنية ومتمسكين بالفوز".

وأردف "سنعمل ونحاول إعادة التشكيل من جديد، سنتعاد على المراكز ونكرر ذلك، ربما هناك شعور بأننا لا نسجل، وعلينا إيجاد الحل لذلك".

وأتم "النادي في مركز لا يريده لكن هذه الحقيقة وعلينا العمل لعبور ذلك، علينا حصد النقاط للتقدم في الجدول، ولابد من أن نقدم أكثر مما فعلنا اليوم".

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 31 في المركز الـ12، وتوقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11.

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