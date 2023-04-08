في مجموعة التتويج بالدوري.. محمد معروف يدير مباراة الترجي والاتحاد المنستيري

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم اختيار محمد معروف لإدارة مباراة الترجي ضد الاتحاد المنستيري.

ويلعب الترجي والاتحاد المنستيري مباراة ضمن مجموعة التتويج بالدوري التونسي غدا الأحد.

ويدير محمد معروف المباراة ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

والثنائي التونسي كريم الخميري ووائل الحناشي للفيديو.

ويتنافس الترجي والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي على المراكز الثلاثة الأولى بمجموعة التتويج بالدوري التونسي.

حيث يحتل النجم الساحلي الصدارة برصيد 9 نقاط بعد خوض مباراتين.

بينما لعب كل من الترجي والاتحاد المنستيري مباراة واحدة، وكل منهما يمتلك 7 نقاط، وفي حالة فوز أحدهما سيتصدر مجموعة التتويج.

وتقام مباريات مجموعة التتويج بالدوري التونسي من 14 جولة بين 7 فرق وهم النجم الساحلي والترجي والاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان والإفريقي والصفاقسي والأولمبي الباجي واتحاد تطاوين.