سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل

واصل تشيلسي عروضه المخيبة في الدوري الإنجليزي في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد بالهزيمة أمام ولفرهامبتون بهدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيدة ماتيوس نونيز في الدقيقة 31 بتسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن كيبا من التصدي لها.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 31 في المركز الـ12، وتوقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11.

وفي صراع دوري الأبطال، قلب نيوكاسل يونايتد تأخره بهدف لفوز بهدفين خارج قواعده أمام برينتفورد.

وسجل إيفان توني هدفا في الدقيقة الثامنة ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برينتفورد مع الدقيقة 29، ولكن الحارس نك ببوب تمكن من التصدي لها بنجاح.

وبذلم يهدر إيفان توني أول ركلة جزاء له مع برينتفورد بعد تسجيل 22 ركلة متتالية.

وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 45 نجح إيفان توني في تسجيلها.

نيوكاسل انتفض في الشوط الثاني ليلعب جولينتون كرة عرضية في الدقيقة 54 غير اتجاهها الحارس الإسباني دافيد رايا وسكنت الشباك.

وتلقى بعدها ألكسندر إيزاك تمريرة من البديل كالوم ويلسون في الدقيقة 61 ليسددها بقوة في الشباك معلنا تقدم نيوكاسل.

وأضاف ويلسون هدفا ثالثا في الدقيقة 69 ألغته تقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 56 في المركز الثالث، وتوقف رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.

واقتنص توتنام فوزا صعبا على ملعبه أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم سون هيونج مين لتوتنام في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الهدف هو الـ100 لسون في الدوري الإنجليزي الممتاز كأول لاعب آسيوي يصل لهذا الرقم.

وسجل كاورو ميتوما هدفا في الدقيقة 17 ألغته تقنية الفيديو بداعي لمسة اليد.

وعادل لويس دانك النتيجة في الدقيقة 34 برأسية قوية بعد عرضية من سولي مارش.

وسجل برايتون هدفا ثانيا في الدقيقة 55 بعد تسديدة من داني ويلباك اصطدمت بأليكسيس ماك أليستر وغيرتت اتجاهها قبل أن تلغي تقنية الفيديو الهدف أيضا بسبب لمسة يد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدربين روبيرتو دي زيربي وكريستيان ستيليني بعد الاشتباك بينهما في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 79 وقع هاري كين على هدف الفوز لتوتنام بعد تمريرة من هويبيرج وتسديدة قوية غير الدفاع اتجاهها لتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 53 في المركز الخامس، وتوقف رصيد برايتون عند 46 نقطة في المركز السابع.

واستغل أستون فيلا تعثر برايتون ليرتقي للمركز السادس بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل.

سجل هدفي أستون فيلا برتراند تراوري في الدقيقة 48، وأولي واتكينس في الدقيقة 95.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 47 في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن برايتون مع مباراتين أقل لرجال دي زيربي.

وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز الـ18.

وفي صراع الهبوط، حقق بورنموث انتصارا هاما خارج قواعده على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

سجل بيلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 ليرتقي بورنموث للمركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

واستمر ليستر سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وأخيرا، ابتعد وست هام عن أماكن الهبوط بفوز خارج ملعبه على فولام بهدف دون مقابل.

الهدف سجله هاريسون ريد بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 23 إثر عرضية من جارود بوين.

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة 30 في المركز الـ13، بينما توقف رصيد فولام عند 39 نقطة في المركز العاشر.