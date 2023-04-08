عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريقه مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون على ملعب سانت ميري في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد إرلينج هالاند للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة ليفربول الجولة الماضية بسبب إصابة في الفخذ.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - مانويل أكانجي - جون ستونز

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - رياض محرز

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر.

على الجانب الآخر، يتذيل ساوثامبتون جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.