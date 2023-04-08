انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي
السبت، 08 أبريل 2023 - 15:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
------------------------------------------------------------------------------------------------
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32: جووووووووووووووووول أول من ماتيوس نونيز بتسديدة قوية على الطائر
بداية المباراة .. المباراة الأولى لفرانك لامبارد في الولاية الثانية
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر سيتي.. الأول يضيع سقوط تشيلسي يتواصل.. وصراع مقاعد الأبطال والهبوط في إنجلترا يشتعل عودة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) إيفرتون.. انتصار جديد للشياطين الحُمر تشكيل مانشستر يونايتد – 3 تبديلات دفاعية من تين هاج ضد إيفرتون