انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي

السبت، 08 أبريل 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

لاعبو ولفرهامبتون يحتفلون بهدف ماتيوس نونيز ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جووووووووووووووووول أول من ماتيوس نونيز بتسديدة قوية على الطائر

بداية المباراة .. المباراة الأولى لفرانك لامبارد في الولاية الثانية

ولفرهامبتون تشيلسي الدوري الإنجليزي
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