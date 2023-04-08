انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1) - (0) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جووووووووووووووووول أول من ماتيوس نونيز بتسديدة قوية على الطائر

بداية المباراة .. المباراة الأولى لفرانك لامبارد في الولاية الثانية