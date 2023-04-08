يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة

السبت، 08 أبريل 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وإيفرتون

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بفوزه على إيفرتون اليوم السبت بهدفين دون رد.

واستضاف يونايتد منافسه إيفرتون في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف المباراة في الدقيقة 36.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة ارتقى يونايتد للمركز الثالث مؤقتا بعدما وصل رصيده إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط ولقاء أكثر عن ملاحقه نيوكاسل.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

ومنذ هزيمته أمام نيوكاسل قبل جولتين عاد يونايتد مجددا لطريق الانتصارات بالفوز على برينتفورد بهدف دون رد واليوم إيفرتون.

أما إيفرتون فمنذ فوزه على برينتفورد بهدف دون رد تعادل مع تشيلسي وتوتنام وهُزم ضد يونايتد.

وشهدت المباراة تسديد مانشستر يونايتد لـ22 تسديدة من بينهم 12 على مرمى التوفيز.

ملخص المباراة

مع بداية المباراة كان الحماس يسيطر على لاعبي إيفرتون ولكنهم لم يهددوا مرمى ديفيد دي خيا.

وجاء التهديد الحقيقي الأول في اللقاء من مارسيل سابيتزر الذي سدد بقوة لكن جوردان بيكفورد حولها لركلة ركنية.

وأهدر راشفورد انفرادا بعدما أطلق تسديدة قوية ومر من مدافع إيفرتون لكن بيكفورد كان له بالمرصاد.

وأرسل برونو فيرنانديز عرضية قابلها راشفورد برأسية مرت لخارج الملعب.

وكاد أنتوني يسجل هدفا لكن الكرة ارتطمت بالقائم وبغرابة شديدة ورغم ضربه مصيدة التسلل سدد آرون وان بيساكا الكرة خارج الملعب.

وسدد سابيتزر كرة جديدة تصدى لها بيكفورد على مرتين.

وانفرد انتوني مرة بالمرمى وتألق بيكفورد وتصدى لتسديدته.

وأطلق برونو تسديدة قوية لكنها مرت لخارج الملعب.

وأرسل بيساكا عرضية قابلها سابيتزر بتسديدة على الطائر لكن الكرة مرت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 36 أرسل سانشو بينية قابلها مكتوميناي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وسدد أنتوني كرة مقوسة حولها بيكفورد لركلة ركنية.

وتواصلت سيطرة يونايتد وكاد برونو يسجل هدفا برأسية إثر عرضية سابيتزر لكن بيكفورد تصدى له.

إلى أن جاءت الدقيقة 71 وأخطأ شيموس كولمان في تسلم الكرة ليخطفها راشفورد ومررها زاحفة إلى مارسيال الذي سجلها في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وتواصلت سيطرة يونايتد على الكرة وسط استسلام تام من لاعبي إيفرتون لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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