نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة قوية في نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تخطى بيراميدز نظيره الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.

ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبيلمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبيلنهائي كأس مصر ضد الأهلي.