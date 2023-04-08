نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 08 أبريل 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة قوية في نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تخطى بيراميدز نظيره الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون في الجول يكشف سبب رفض أوسوريو ضم معد بدني لجهازه في الزمالك غزل المحلة لـ في الجول: مطالب ماو؟ لدينا 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.

ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبيلمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبيلنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

الأهلي نهائي كأس مصر بيراميدز موعد مباراة الأهلي موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق غزل المحلة لـ في الجول: مطالب ماو؟ لدينا 8 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم في الجول يكشف سبب رفض أوسوريو ضم معد بدني لجهازه في الزمالك خبر في الجول – مدرب فالنسيا الأسبق يعاون أوسوريو في تدريب الزمالك حسام حسن: اللاعب المصري غير مضمون.. وهذا هدفنا في الموسم الحالي الاتحاد: نريد تحقيق العدالة.. وبقاء زوران مطلب شعبي جريندو: لم يتواصل معي أحد من منتخب مصر.. وعقدي ينتهي بنهاية الموسم ولكن أوسوريو يعلن عبر في الجول توقيع عقود تدريب الزمالك
أخر الأخبار
ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم 22 دقيقة | ميركاتو
تين هاج: يجب أن نكون أكثر حسما.. وإصابة راشفورد لا تبدو جيدة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (0) تشيلسي.. لامبارد يعاني 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: اتهامات لرئيس الاتحاد الأوروبي بالتزوير في سيرته الذاتية 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
يونايتد يُسقط إيفرتون المستسلم بفضل الـ22 تسديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة