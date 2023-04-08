تشكيل الدوري الإنجليزي – سترلينج وهافيرتز وفيليكس يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون
السبت، 08 أبريل 2023 - 15:06
كتب : FilGoal
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون مساء اليوم السبت.
ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: مارك كوكوريا- كاليدو كوليبالي- ويسلي فوفانا- ريس جيمس
في الوسط: إنزو فيرنانديز- ماتيو كوفاسيتش- كونور جالاجير
في الهجوم: رحيم سترلينج- كاي هافيرتز- جواو فيليكس
ويحتل تشيلسي المركز الـ11 بـ39 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ14 بـ28 نقطة.
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