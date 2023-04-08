كومباني: لم أتوقع عودة بيرنلي لـ الدوري الإنجليزي.. وجوارديولا صاحب التأثير الأكبر

السبت، 08 أبريل 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

جوارديولا - كومباني

كشف فينسنت كومباني مدرب بيرنلي عن عدم توقعه نجاح فريقه في التأهل إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحجز بيرنلي أولى بطاقات التأهل لـ الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل 7 جولات على النهاية في دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وقال كومباني عبر "سكاي سبورتس": " لم أكن أتوقع حقا أن نتأهل إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أنا سعيد للغاية. أشعر أني أسعد شخص بالعالم".

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وأوضح "أكثر مدرب تأثرت به بالطبع بيب جوارديولا صاحب التأثير الأكبر لقد تعلمت منه الكثير".

واختتم "أشكر اللاعبين لقد كانوا على قدر المسؤولية وحققوا هدف جماهير بيرنلي الأهم بالعودة للدوري الإنجليزي".

وانتصر بيرنلي خارج أرضه على ميدلسبروه بنتيجة 2-1 في الجولة 40 من شامبيونشيب.

وارتفع رصيد بيرنلي لـ 87 نقطة في الصدارة وله مباراة مؤجلة بفارق 19 نقطة عن المركز الثالث الذي يخوض الملحق.

ويحتاج بيرنلي لـ 11 نقطة في المباريات المتبقية لحسم اللقب.

إذ حقق 13 نقطة سيكون أول فريق منذ ليستر سيتي في موسم 2013-14 يحقق 100 نقطة أو أكثر في الشامبيونشيب.

كما يسعى الفريق لأن يكون أول فريق لا يُهزم على أرضه في موسم واحد بـ شامبيونشيب.

ولأول مرة يتأهل فريق منذ 2004 قبل 7 جولات على النهاية.

وقاد نجم مانشستر سيتي بيرنلي للعودة سريعا للدوري الإنجليزي حيث يتصدر الفريق ترتيب المسابقة منذ أكتوبر الماضي.

ولم يعرف بيرنلي الخسارة منذ نوفمبر الماضي عندما سقط خارج أرضه ضد شيفلد يونايتد بنتيجة 5-2.

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