الاتحاد: نريد تحقيق العدالة.. وبقاء زوران مطلب شعبي

شدد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد على أن ناديه لا يريد الدخول في صراعات ولكنه يبحث فقط عن العدالة التحكيمية.

وأصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا انتقد من خلاله الأداء التحكيمي خلال مباراته ضد فيوتشر واصفا ما حدث بـ "المهزلة التحكيمية". (طالع التفاصيل)

وخسر الاتحاد من فيوتشر بهدف دون رد ليتوقف رصيده عند 36 في المركز الرابع من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

وقال سلامة عبر أون تايم سبورتس 2: "لا نريد الدخول في صراعات. نحن نسير بشكل جيد ونحتل المركز الرابع وهدفنا ختام الموسم في هذا المركز والمشاركة في البطولات الإفريقية".

وأوضح " البيان الذي أصدرناه نريد من خلاله تحقيق العدالة التحكيمية لجميع الفرق. حكم مباراة فيوتشر كان عصبيا من الدقيقة الأولى بغض النظر عن الهزيمة والأداء".

وشدد "زوران مدرب الفريق يقدم مجهودا كبيرا للغاية كذلك جددنا لهشام صلاح ومابولولو من أجل مزيد من الاستقرار. بقاء زوران مطلب شعبي في الإسكندرية".

وكشف "عمار حمدي لم يظهر كثيرا مع الفريق بسبب معاناته للإصابات. الجهاز الفني سيحسم ملف تجديد إعارة عمار حمدي محمد محمود ومحمود علاء. طلبات زوران مجابة".

الاتحاد اعلن في وقت سابق تمديد تعاقد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لمدة موسم آخر.

وكشف نادي الاتحاد عن إنهاء محمد مصيلحي رئيس النادي ملف التجديد للمدير الفني وجهازه المعاون بنجاح للموسم الجديد 2023 -2024.

وكان تعاقد زوران مع الاتحاد السكندري لمدة الموسم الحالي فقط قبل أن يتم التمديد لموسم آخر.

كما مدد الاتحاد عقد الثنائي هشام صلاح والمهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو.