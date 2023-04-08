"مهزلة تحكيمية مكتملة الأركان".. الاتحاد يصدر بيانا بعد الخسارة من فيوتشر

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا انتقد من خلاله الأداء التحكيمي خلال مباراته ضد فيوتشر واصفا ما حدث بـ "المهزلة التحكيمية".

وتكبد الاتحاد هزيمته الثالثة على ملعبه هذا الموسم بالخسارة من فيوتشر بهدف دون رد لحساب الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

كما طالب مجلس إدارة الاتحاد في بيانه بإجراء تحقيقا في أحداث المباراة واتخاذ الإجراءات الناسبة.

وقال الاتحاد في بيانه:

"أخطاء التحكيم عرض مستمر في الدوري المصري.. وزعيم الثغر يفتقد بشدة للعدالة التحكمية"

"يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصراً أساسياً ضمن المنظومة الكروية وأن استمرار دعمه ومساندته يصُب في مصلحة جميع عناصر اللعبة"

"ورغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم والمواسم السابقة، إلا أن نادى الاتحاد السكندري اكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملاً في عدم تكرارها وأنها لم تكن متعمده، رغم أنها كانت السبب المباشر في التأثير السلبي على بعض نتائج الفريق سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة"

" لكن ما حدث من طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادي فيوتشر بملعب استاد الإسكندرية فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حُسن النوايا وأن مثل هذه الأخطاء التحكمية التي تُغير نتائج المباريات ومستقبل وترتيب الفرق أمراً غير مقبولا بالمرة!!!".

"فقد وجه طاقم التحكيم بقيادة الحكم مبروك نبيل نتيجة المباراة بقراراته الغريبة واحتساب أخطاء وهمية على نادى الاتحاد السكندري والتغاضي عن أخطاء أخرى لصالح الفريق، بل تمادى في إشهار العديد من البطاقات دون أي مبرر سواء للاعبي الاتحاد السكندري أو الجهاز الفني و بل وقام بطرد المدير الفني " زوران " في نهاية الشوط الأول بحجة الاعتراض !!!!".

"وأرسل نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم ولرابطة الأندية، وأشار نادى الاتحاد السكندري إلى تعدد المخاطبات التي أرسلت وتتضمن العديد من الاحتجاجات على التحكيم المصري وتم الإشارة في هذه المخاطبات أن استمرار هذا المستوى المتدني لعنصر أساسي في منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى حدوث كوارث لا تُحمد عقباها".

"ويطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزلة تحكيمية مكتملة الاركان واتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق الأندية، وأن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً وتزيد من احتقان الجماهير لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها وأن مجلس إدارة النادي بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر في حالة عدم تلقى رداً وتجاوباً من الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه مهزلة أمس التحكيمية".

وخسر الاتحاد على استاد الإسكندرية الموسم الجاري 3 مرات فقط من غزل المحلة وإنبي وفيوتشر.

فيما واصل فيوتشر سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري بتحقيق الفوز الرابع في آخر 6 مباريات ودون هزيمة منذ السقوط ضد الزمالك محليا.

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 45 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 36 في المركز الرابع من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

قبل البداية المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح المشجع إسلام الذي وفاته المنية خلال سوبر السلة المصري بين الاتحاد والأهلي.