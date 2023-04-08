الأول منذ 2004.. بيرنلي يحسم عودته لـ الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من النهاية

السبت، 08 أبريل 2023 - 01:43

كتب : FilGoal

كومباني بيرنلي

حجز بيرنلي أولى بطاقات التأهل لـ الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل 7 جولات على النهاية في دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وانتصر بيرنلي خارج أرضه على ميدلسبروه بنتيجة 2-1 في الجولة 40 من شامبيونشيب.

وارتفع رصيد بيرنلي لـ 87 نقطة في الصدارة وله مباراة مؤجلة بفارق 19 نقطة عن المركز الثالث الذي يخوض الملحق.

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ويحتاج بيرنلي لـ 11 نقطة في المباريات المتبقية لحسم اللقب.

إذ حقق 13 نقطة سيكون أول فريق منذ ليستر سيتي في موسم 2013-14 يحقق 100 نقطة أو أكثر في الشامبيونشيب.

كما يسعى الفريق لأن يكون أول فريق لا يُهزم على أرضه في موسم واحد بـ شامبيونشيب.

ولأول مرة يتأهل فريق منذ 2004 قبل 7 جولات على النهاية.

وقاد فينسينت كومباني بيرنلي للعودة سريعا للدوري الإنجليزي حيث يتصدر الفريق ترتيب المسابقة منذ أكتوبر الماضي.

ولم يعرف بيرنلي الخسارة منذ نوفمبر الماضي عندما سقط خارج أرضه ضد شيفلد يونايتد بنتيجة 5-2.

وتقدم أشلي بارنز لبيرنلي في الشوط الأول في الدقيقة 12.

وسجل تشوبا أكبوم هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

وسجل كونور روبرتس هدف فوز بيرنلي في الدقيقة 66 معلنا تأهل فريقه للدوري الإنجليزي من جديد.

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