أوسوريو لـ في الجول: تدريب الزمالك سيكون فرصة رائعة لي

وصف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أن فرصة تدريب الزمالك ستكون فرصة رائعة بالنسبة له.

وعلم FilGoal.com بأن مدرب المكسيك وباراجواي السابق سيتولى تدريب الأبيض خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

وقال أوسوريو لـ FilGoal.com: "مصر بلد رائع وتدريب الزمالك سيكون فرصة رائعة لي، رغم أننا لم نوقع العقود ونتمم الاتفاق حتى الآن".

وأضاف عن مدة العقد: "النادي هو من سيعلن عن الأمور التعاقدية لو تم الاتفاق، ولكن لا أستطيع التعليق عن هذا الأمر الآن ونحن لم نتوصل لاتفاق بعد".

وأتم "لا أستطيع الحديث عن أمور فنية تخص الزمالك الآن، فهذا أمر جاد نتحدث عنه إذا كان هناك فرصة للتواجد في مصر".

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي تدريب الفريق حسبما علم FilGoal.com.

وسيصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء المفاوضات.

وسيتابع المدرب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.