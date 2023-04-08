أوسوريو لـ في الجول: تدريب الزمالك سيكون فرصة رائعة لي

السبت، 08 أبريل 2023 - 00:21

كتب : أمير عبد الحليم

أوسوريو‎

وصف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أن فرصة تدريب الزمالك ستكون فرصة رائعة بالنسبة له.

وعلم FilGoal.com بأن مدرب المكسيك وباراجواي السابق سيتولى تدريب الأبيض خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

وقال أوسوريو لـ FilGoal.com: "مصر بلد رائع وتدريب الزمالك سيكون فرصة رائعة لي، رغم أننا لم نوقع العقود ونتمم الاتفاق حتى الآن".

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وأضاف عن مدة العقد: "النادي هو من سيعلن عن الأمور التعاقدية لو تم الاتفاق، ولكن لا أستطيع التعليق عن هذا الأمر الآن ونحن لم نتوصل لاتفاق بعد".

وأتم "لا أستطيع الحديث عن أمور فنية تخص الزمالك الآن، فهذا أمر جاد نتحدث عنه إذا كان هناك فرصة للتواجد في مصر".

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي تدريب الفريق حسبما علم FilGoal.com.

وسيصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء المفاوضات.

وسيتابع المدرب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن مدة تعاقد المدرب البالغ 61 عاما مع الزمالك ستكون لمدة سنة و4 أشهر.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

وكان الألماني هايكو هيرليتش وصل إلى القاهرة منذ أيام لتولي مهمة تدريب الأبيض لكنه سافر دون التوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك. (طالع التفاصيل)

وسبق أن ارتبط اسم أوسوريو بتدريب منتخب مصر في صيف 2021 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

Juan Carlos Osorio cuando era técnico del América de Cali

من هو أوسوريو؟

المدرب الكولومبي البالغ 61 عاما لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي خلال مسيرته كلاعب وسط.

وبدأ مسيرته التدريبية رفقة مييناريوس الكولومبي في موسم 2006-2007، ثم اتجه للتدريب في أمريكا من بوابة شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وحصل لقب القسم الشرقي عام 2008 مع الأخير.

عقب ذلك خاض عدة تجارب بين كولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وتوج بلقب الدوري الكولومبي 4 مرات منها 3 بقميص أتليتكو ناسيونال، وحصد أيضا لقبي كأس كولومبيا ولقب كأس السوبر المحلي.

في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بل والفوز على ألمانيا بهدف 1-0 والتأهل لثمن نهائي المونديال.

كما حل رابعا في كأس العالم للقارات مع التري.

عقب ذلك قاد منتخب باراجواي واستمر لمباراة واحدة فقط ورحل بالتراضي بين المنتخبين.

وعاد مجددا للتدريب في كولومبيا من بوابتي أتليتكو ناسيونال ثم أمريكا دي كالي لكن دون أن يتوج بألقاب.

تجربته الأخيرة مع دي كالي انتهت في مارس 2022، ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.

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