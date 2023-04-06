هيرليتش: الزمالك محاط بالاضطرابات وأنا لست الشخص المناسب لحل مشاكله

كشف هايكو هيرليتش عن أسباب تعثر مفاوضاته مع الزمالك رغم قدومه إلى القاهرة لإتمام التعاقد.

ورحل هيرليتش عن مصر صوب ميونيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد تعثر المفاوضات.

وتحدّث هيرليتش لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا: "ذهبت إلى القاهرة لأني أردت أن أسمعهم وأن أشاهد كل شيء هناك على أرض الواقع".

واستدرك: "لكن هناك الكثير من الاضطرابات المحيطة بهذا النادي، ولذلك رفضت العرض العظيم الذي قدموه لي".

وكشف: "قابلت المدير الرياضي (أمير مرتضى منصور) في الفندق وشاهدنا مباراة الزمالك معًا (أمام المصري)".

وأشار: "بعد ذلك لم أتلق أي تواصل من النادي طوال اليوم، وشعرت أن تواجدي غير منطقي طالما أنني لست على اتصال بأي شخص".

وأتم: "تمينت لو خضت تجربة في الخارج، لكني لست الشخص المناسب لحل مشاكل الزمالك الحالية".

وكان FilGoal.com قد كشف عن تعثر مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرليتش.

وعلم FilGoal.com أن هناك خلاف بين المدرب الألماني وإدارة الزمالك منع الطرفين من إتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الخلاف هو رغبة هايكو هيرليتش وضع شرط جزائي بقيمة ما يتبقى من التعاقد كاملا في حاله فسخ التعاقد معه، في حين كان يريد الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

وكان تعاقد الزمالك مع هايكو هيرليتش سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة في حالة التراضي بين الطرفين.

هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2021 مع فريق أوجسبورج الألماني.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وضد المصري في الدوري.