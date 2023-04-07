مباشر كرة يد - الأهلي (15) (15) الزمالك.. المباراة تسير نقطة بنقطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك الحاسمة لتحديد بطل دوري كرة اليد للمحترفين.

ويتصدر الأهلي الترتيب رصيد الأهلي إلى 26.5 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويحصل الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق الخاسر، وفي حال التعادل يحصل الفريقان على نقطتين لكل منهما.

ويمتلك الأهلي فرصتين لحصد لقب الدوري بالفوز أو التعادل أمام الزمالك.

بينما الزمالك لا بديل له عن الفوز من أجل تحقيق لقب الدوري.

تبدأ المباراة في الحادية عشر والنصف مساءً وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

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ق 8: التعادل 15-15

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 12-12

ق 25: التعادل متواصل بين الفريقين.. 9-9

ق 22: التعادل والحذر موجود بين الفريقين 7-7

ق 12: التعادل 4-4 بين الفريقين

ق 6: التعادل بين الفريقين بنتيجة 2-2.

ق 1: الأهلي يتقدم بهدف أول ثم يرد الزمالك بالتعادل مباشرة.

بداية اللقاء