مباشر الدوري - المصري (0) - (0) الحدود.. أسوان (0) - (0) سيراميكا.. صافرة البداية
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.
فيما يلعب المصري ضد حرس الحدود في الجولة ذاتها على استاد برج العرب.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري وحرس الحدود وأسوان امام سيراميكا كليوباترا
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