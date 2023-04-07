مباشر الدوري - المصري (0) - (0) الحدود.. أسوان (0) - (0) سيراميكا.. صافرة البداية

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

فيما يلعب المصري ضد حرس الحدود في الجولة ذاتها على استاد برج العرب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري وحرس الحدود وأسوان امام سيراميكا كليوباترا

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