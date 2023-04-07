مباشر الدوري - المصري (0) - (0) الحدود.. أسوان (0) - (0) سيراميكا.. صافرة البداية

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

السيد الشبراوي - المصري - حرس الحدود

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

فيما يلعب المصري ضد حرس الحدود في الجولة ذاتها على استاد برج العرب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري وحرس الحدود وأسوان امام سيراميكا كليوباترا

أخبار متعلقة:
دربي السعودية - إيجالو وماريجا يقودان الهلال.. وبانيجا أساسي لـ الشباب التشكيل- أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا.. وعودة ديلسون لهجوم أسوان التشكيل - 5 تغييرات في المصري.. وأودو يقود هجوم حرس الحدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة المصري وحرس الحدود اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة أسوان وسيراميكا كليوباترا اضغط هنا.

الدوري المصري النادي المصري أسوان
نرشح لكم
التشكيل- أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا.. وعودة ديلسون لهجوم أسوان التشكيل - 5 تغييرات في المصري.. وأودو يقود هجوم حرس الحدود حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر خبر في الجول - بيراميدز يدرس تقديم شكوى لتغليظ عقوبة فيوتشر.. والأخير يستعد للاستئناف خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد مباراة الرجاء ويخاطب الأمن لحضور جماهيري كبير الدرجة الثانية - عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لنادي بايونيرز نتيجة الشكوى.. كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول نقاط أدت لقرار الإدارة بتجميد الاستثمار في مصر
أخر الأخبار
وزير الرياضة عن أزمة نهائي كأس مصر: أتابع اتحاد الكرة بخصوص تراكمات أخطاء قديمة 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (0) - (0) الحدود.. أسوان (0) - (0) سيراميكا.. صافرة البداية 13 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف غريب.. نابولي يستعيد توازنه بفوز صعب على ليتشي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل- أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا.. وعودة ديلسون لهجوم أسوان 25 دقيقة | الكرة المصرية
دربي السعودية - إيجالو وماريجا يقودان الهلال.. وبانيجا أساسي لـ الشباب 47 دقيقة | السعودية
التشكيل - 5 تغييرات في المصري.. وأودو يقود هجوم حرس الحدود 50 دقيقة | الدوري المصري
هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة