حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر

بعد مواجهتين بين مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أجرى FilGoal.com حوارا مع ماريو مارينيكا مدرب منتخب مالاوي السابق.

تحدث مارينيكا عن حقيقة التسلل لمراقبة تدريب منتخب مصر في مالاوي، وعن عمله مع فريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

كما روى مارينيكا أغرب قصتين في مسيرته التدريبية بالقارة السمراء، إحداهما عن مصر ونجمها محمد صلاح.

منتخب الفراعنة حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم فاز إيابا بنتيجة 4-0 في مالاوي.

وأعلن مارينيكا رحيله عن تدريب مالاوي قبل بضعة أيام.

ما هي حقيقة شائعات التسلل لمراقبة تدريب منتخب مصر الرئيسي في مالاوي؟

هذه أكاذيب ولا قيمة لها تمامًا، نحن محترفون.

غادرت أنا وكل طاقمي الملعب قبل 15 دقيقة من الموعد المقرر لدخول فريق مصر إلى أرض الملعب.

على أي حال، ما الذي كان يمكن مراقبته قبل المباراة بيوم واحد؟

كيف كان عملك في نادي ليفربول الإنجليزي؟

كنت أتابع وأحلل مباريات الفرق المنافسة لنادي ليفربول في الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب روي هودسون.

وكيف كان عملك مع أرسنال؟

لم أكن أعمل بشكل مباشر مع أرسين فينجر (المدرب التاريخي للنادي بين 1996 و2018)، لكني رأيت بعض الحصص التدريبية الرائعة التي قادها، وكان لذلك تأثير مهم في تطوير فلسفتي في التدريب، كان وقتًا رائعًا.

ما هي أبرز قصة في مسيرتك كمدرب في قارة إفريقيا؟

خضنا رحلة إلى غينيا استغرقت 37 ساعة للوصول إلى هناك من الوقت الذي غادرنا فيه فندقنا في بلانتير.

عند الوصول إلى هناك، سُمح لنا فقط بالتدريب تحت بعض الأضواء الكاشفة التي تعمل فقط في أحد طرفي الملعب.

للأسف، خسرنا بهدف مقابل لا شئ في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ثم اضطررنا للعودة إلى مالاوي وقضاء 28 ساعة أخرى من السفر.

كذلك في مباراة الإياب في مالاوي ضد مصر اشتعل الملعب عندما دخل منتخب مصر ومحمد صلاح إلى أرض الملعب، وذلك بعد هتافات صغيرة إلى حد ما لمنتخب مالاوي صاحب الأرض في نفس المباراة.

ما هي الفوارق التي رأيتها في مواجهاتك مع منتخبات مصر والمغرب أو السنغال؟

ليس من السهل الحكم بشكل كامل، ظهر المغرب والسنغال أكثر حدة، ومن ناحية أخرى ضد مصر، كنا نعلم بالضبط كيف نمنع محمد صلاح من التأثير والتسجيل بشكل كبير، لكنه لاعب رائع لدرجة أنه مزقنا مثل السكين الساخن الذي يمر خلال الزبدة، لقد قدم أداءً رائعًا.