حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 19:37

كتب : حسام أحمد

ماريو مارينيكا

بعد مواجهتين بين مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أجرى FilGoal.com حوارا مع ماريو مارينيكا مدرب منتخب مالاوي السابق.

تحدث مارينيكا عن حقيقة التسلل لمراقبة تدريب منتخب مصر في مالاوي، وعن عمله مع فريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

كما روى مارينيكا أغرب قصتين في مسيرته التدريبية بالقارة السمراء، إحداهما عن مصر ونجمها محمد صلاح.

أخبار متعلقة:
مدرب مالاوي لـ في الجول: اتفقت مع الاتحاد على عدم تجديد تعاقدي مدرب مالاوي: منتخب مصر يقترب من المغرب.. ولديه حظوظ في التتويج بلقب أمم إفريقيا صبحي: لم أتأثر بجماهير مالاوي لأني معتاد على الضغط.. وأتمنى الشفاء للشناوي 8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي

منتخب الفراعنة حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم فاز إيابا بنتيجة 4-0 في مالاوي.

وأعلن مارينيكا رحيله عن تدريب مالاوي قبل بضعة أيام.

ما هي حقيقة شائعات التسلل لمراقبة تدريب منتخب مصر الرئيسي في مالاوي؟

هذه أكاذيب ولا قيمة لها تمامًا، نحن محترفون.

غادرت أنا وكل طاقمي الملعب قبل 15 دقيقة من الموعد المقرر لدخول فريق مصر إلى أرض الملعب.

على أي حال، ما الذي كان يمكن مراقبته قبل المباراة بيوم واحد؟

كيف كان عملك في نادي ليفربول الإنجليزي؟

كنت أتابع وأحلل مباريات الفرق المنافسة لنادي ليفربول في الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب روي هودسون.

وكيف كان عملك مع أرسنال؟

لم أكن أعمل بشكل مباشر مع أرسين فينجر (المدرب التاريخي للنادي بين 1996 و2018)، لكني رأيت بعض الحصص التدريبية الرائعة التي قادها، وكان لذلك تأثير مهم في تطوير فلسفتي في التدريب، كان وقتًا رائعًا.

ما هي أبرز قصة في مسيرتك كمدرب في قارة إفريقيا؟

خضنا رحلة إلى غينيا استغرقت 37 ساعة للوصول إلى هناك من الوقت الذي غادرنا فيه فندقنا في بلانتير.

عند الوصول إلى هناك، سُمح لنا فقط بالتدريب تحت بعض الأضواء الكاشفة التي تعمل فقط في أحد طرفي الملعب.

للأسف، خسرنا بهدف مقابل لا شئ في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ثم اضطررنا للعودة إلى مالاوي وقضاء 28 ساعة أخرى من السفر.

كذلك في مباراة الإياب في مالاوي ضد مصر اشتعل الملعب عندما دخل منتخب مصر ومحمد صلاح إلى أرض الملعب، وذلك بعد هتافات صغيرة إلى حد ما لمنتخب مالاوي صاحب الأرض في نفس المباراة.

ما هي الفوارق التي رأيتها في مواجهاتك مع منتخبات مصر والمغرب أو السنغال؟

ليس من السهل الحكم بشكل كامل، ظهر المغرب والسنغال أكثر حدة، ومن ناحية أخرى ضد مصر، كنا نعلم بالضبط كيف نمنع محمد صلاح من التأثير والتسجيل بشكل كبير، لكنه لاعب رائع لدرجة أنه مزقنا مثل السكين الساخن الذي يمر خلال الزبدة، لقد قدم أداءً رائعًا.

منتخب مصر مدرب مالاوي ماريو مارينيكا تصفيات أمم إفريقيا محمد صلاح حوار في الجول
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يدرس تقديم شكوى لتغليظ عقوبة فيوتشر.. والأخير يستعد للاستئناف خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد مباراة الرجاء ويخاطب الأمن لحضور جماهيري كبير نتيجة الشكوى.. كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب رئيس الرجاء: لقاء الأهلي نهائي مبكر في الأبطال.. وأتمنى وجود حياد تحكيمي أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة
أخر الأخبار
دربي السعودية - إيجالو وماريجا يقودان الهلال.. وبانيجا أساسي لـ الشباب 8 دقيقة | السعودية
التشكيل - 5 تغييرات في المصري.. وأودو يقود هجوم حرس الحدود 11 دقيقة | الدوري المصري
هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - مدرب مالاوي: صلاح مزقنا وقصتي الأغرب بسببه.. وهذه حقيقة مراقبة تدريب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يدرس تقديم شكوى لتغليظ عقوبة فيوتشر.. والأخير يستعد للاستئناف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: تكرار خلافي مع كلوب؟ لا أعرف.. وهذا موقف ساكا من مباراة ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة