مؤتمر أرتيتا: تكرار خلافي مع كلوب؟ لا أعرف.. وهذا موقف ساكا من مباراة ليفربول

قلل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من مشادته السابقة مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، والتي كانت عنوان أحد أبرز وأول الأسئلة التي طرحت عليه في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفريقين.

وقال أرتيتا في المؤتمر: "هذه كرة القدم. تلك الأمور تحدث، وبعدها عانقنا بعضنا البعض وتخطينا الأمر. لدي الاحترام الكامل له ولفريقه".

وعما إذا كان ليتصرف في ذلك الموقف بشكل مختلف قال: "لا أعرف. يجب أن أجد نفسي في نفس الموقف مرة أخرى، ولا أحب أن أظهر كذلك وبالتالي أتمنى أن أتصرف بصورة مختلفة".

وعن عدم فوز أرسنال في ملعب أنفيلد منذ 2012 قال المدرب: "هناك عدة ملاعب لم نفز فيها كثيرا خلال السنوات الأخيرة ولكننا أنهينا ذلك. لدينا القدرة على إنهاء مسألة أنفيلد أيضا ولكن يجب أن نقدم عملا أفضل".

أما عن موسم ليفربول الحالي قال: "لدي المزيد من التقدير له بسبب صعوبة البقاء على القمة وتحويل مسار فريق للكرة. الأمر يظهر مدى صعوبة الحفاظ على ذلك".

وأضاف "الكل يمر بلحظات صعبة ولكن ما فعله ليفربول حتى الآن لا يمكن تجاهله".

ويملك أرتيتا لاعبا سجل هاتريك في أنفيلد مؤخرا، وهو لياندرو تروسار الذي سجله مع برايتون قبل انتقاله إلى الجانرز في يناير.

وعن ذلك قال أرتيتا: "من الجيد أن نحظى بلاعب يملك خبرة إيجابية وجيدة في هذا الملعب. هذا ما نحتاجه".

وأخيرا عن موقف بوكايو ساكا من المشاركة قال: "إنه جاهز بدنيا الآن".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

بينما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.