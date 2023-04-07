مؤتمر تين هاج: إريكسن جاهز للقاء إيفرتون.. وعلينا مواجهة قوة إيفرتون البدنية

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

زف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نبأ جيدا لجماهير فريقه بكشفه عن جاهزية كريستيان إريكسن لمواجهة إيفرتون.

ويستضيف يونايتد منافسه إيفرتون غدا السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وغاب إريكسن لما يقرب من ثلاثة أشهر بعد التعرض لإصابة في كاحله.

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وقال تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "لوك شو ليس جاهزا للقاء الغد بسبب الإصابة، لكن الأنباء الجيدة هي أن إريكسن عاد للتدرب وسيتواجد في القائمة".

وواصل "كنت غاضبا بعد إصابته بسبب التدخل القوي عليه وشعرت أننا خسرناه للموسم بأكمله لكنه عمل جيدا وأبلى الجهاز الطبي بلاء حسنا لقد عاد إلينا قبل الموعد المحدد ونحن سعداء بذلك".

وعن عودة الشغف لفريقه قال: "يجب أن نتحلى بذلك في كل مباراة، هذا يجب أن يكون المعيار وأن نتحمل المسؤولية عندما نلعب لمانشستر يونايتد،ـ عليك أن تكون مسؤولا".

أما عن إيفرتون فقال: "شون دايتش مدرب الفريق يقوم بعمل عظيم معهم، هو فريق يتمتمع بقوة بدنية استثنائية ويجب أن نواجه ذلك".

ويحتل يونايتد المركز الرابع بـ53 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 بـ27 نقطة.

مانشستر يونايتد إريكسن تين هاج
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