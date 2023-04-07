مؤتمر جوارديولا: هذا سر عدم إقالتي.. هالاند جاهز وإن فقدنا النقاط سيتوج أرسنال بالدوري

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب عدم تعرضه للإقالة خلال مسيرته التدريبة مع برشلونة وبايرن ميونيخ وفريقه الحالي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "سأخبركم بالسر، نحن نفوز بالمباريات، إن لم نفز فستتم إقالتي، ليس لأن شعري أفضل من الآخرين، أنا لا أقال لأننا نفوز بالعديد من المباريات".

وعن مواجهة ساوثامبتون في ملعب سانت ماري غدا الجمعة في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي قال: "إرلينج هالاند جاهز بعدما تدرب في اليومين الأخيرين".

وواصل "ملعب ساوثامبتون دائما يكون صعبان حتى في المباراة التي احتجنا فيها للفوز لنصل لـ100 نقطة في الدوري كانوا هما أفضل منا بكثير، ولقد تعادلنا هناك من قبل".

وأردف "كما قلت هو مكان صعب وغدا لن يكون استثناء".

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قال: "إن فقدنا النقاط فسوف يتوج أرسنال باللقب، إن فزنا باستمرار فربما قد نكون الأبطال في نهاية الموسم".

وشدد "نحن معتادون على المنافسة ولا توجد مشكلة".

وبسؤاله هل اللعب قبل مباراة ارسنال يمثل ميزة قال: "لا أعتقد ذلك، عندما كنا ننافس ليفربول أحيانا كنا نلعب قبلهم، يجب أن نفوز بمبارياتنا فقط".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل من أرسنال المتصدر.

أما ساوثامبتون فيحتل المركز الـ20 والأخير بـ23 نقطة.