تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أنشيلوتي

مازال تشيلسي يبحث عن مدير فني جديد يتولى مسؤولية تدريب الفريق في الموسم المقبل بعد نهاية حقبة فرانك لامبارد المؤقتة.

ودخل كارلو ِأنشيلوتي المدير الفني الأسبق للفريق ومدرب ريال مدريد الحالي قائمة الترشيحات.

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن المدرب الإيطالي حال رحيله عن ريال مدريد فإن تشيلسي قد يفاوضه للعودة.

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وأوضح التقرير أن بدخول أنشيلوتي قائمة المرشحين فهناك أربعة حاليا على قائمة تشيلسي وهم جوليان ناجلزمان ولويس إنريكي وماوريسيو بوكيتينو.

المدرب الإيطالي صاحب الـ63 عاما سبق له تدريب تشليسي لعامين من 2009 لـ2011.

وتوج أنشيلوتي مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف عام 2024 وسبق وارتبط بتدريب منتخب البرازيل خلفا لتيتي الذي رحل عقب نهاية كأس العالم 2022.

أنشليوتي تشيلسي ريال مدريد
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