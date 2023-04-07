مؤتمر كلوب: أرتيتا استحق كل دقيقة صبر.. ونحتاج قوة أنفيلد ضد أرسنال

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنظيره في أرسنال ميكيل أرتيتا مؤكدا أنه استحق الصبر عليه حينما كانت لا تسير النتائج بشكل جيد معه.

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال الأحد المقبل في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "فيرجيل فان دايك عاد لنا وكذلك لويس دياز وتياجو ألكانتارا".

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واستدرك "ألكانتارا ربما يكون متاحا أمام أرسنال عكس دياز فالخطة للويس هي أن يكون لائقا بنسبة 100% ضد ليدز".

وعن أرتيتا قال: "لقد ظل يبني لسنوات والناتج مبهر، لا أعرف ماذا يمكن أن يقال عنا حاليا لكننا سنلعب في أنفيلد وعلينا إظهار رد فعل وأن نتحسن".

وواصل "مشكلتنا في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي إننا استحوذنا على الكرة وتخلصنا منها دائما، لكن ما أعجبني في المباراة كان الرغبة والشغف، وتلك المباراة انتهت والآن أمامنا فرصة جديدة لنخوض مباراة في ملعبنا".

وعن قوة ملعب أنفيلد قال: "هذا شيء لا يجب أن نعتمد عليه، ليس سرا أننا لدينا اتحادا قويا بين الجميع في الملعب وهذا جيد ولكن لا يجب ألا نعتمد عليه فقط، ولدي شعور جيد بأنه يمكننا الانتصار سويا".

وعاد كلوب وتحدث مجددا عن أرتيتا وقال: "أعرف أن الناس يطلبون الصبر على المدربين وميكيل استحق كل دقيقة عندما كانت لا تسير الأمور بشكل جيد، انظر إليهم الآن وإلى مكانهم، قام أرسنال بتعاقدات جيدة وضموا لاعبين في غاية الأهمية".

وبسؤاله عما يجب أن يتغير في فريقه قال: "يجب أن نلعب كرة قدم أفضل وأن نستحوذ على الكرة في أماكن حاسمة، الأمر يبدو بسيطا ولكن لقاء تشيلسي كان خير مثال، يجب أن نساعد اللاعبين بأشياء مختلفة".

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ72 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي ليفربول ثامنا بـ43 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

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