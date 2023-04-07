كوفاسيتش: من الجيد عودة لامبارد.. ومن السهل إقالة المدرب عن 30 لاعبا

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش - تشيلسي وليفربول

أشاد ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط تشيلسي بعودة فرانك لامبارد لتدريب الفريق خلفا لجراهام بوتر.

وعاد لامبارد لتدريب تشيلسي بعد إقالته منه في عام 2021 ولكن بعقد مؤقت لنهاية الموسم عقب رحيل بوتر بسبب سوء النتائج.

وتحدث كوفاسيتش لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "نحن نعرفه لقد كان مدربنا، من الجيد عودته ومحاولة تغيير موسمنا".

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وواصل "موسمنا لم يكن جيدا ونحن بحاجة لأن نكون صادقين مع أنفسنا، في النهاية من الأسهل إقالة مدرب أكثر من 30 لاعبا".

وأتم اللاعب الكرواتي حديثه "لكن علينا أيضا أن نقدم أفضل من ذلك وأن نقول شكرا لبوتر الذي كان هنا وقام بعمل جيد، ولكن الأمر لم يكن سهلا في ظل وجود العديد من التغييرات لذلك كان الوضع سيئا بالنسبة له أيضا".

ويعاني تشيلسي الأمرين خلال الموسم الجاري ويحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ39 نقطة بعد مرور 29 جولة.

وسيواجه تشيلسي منافسه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

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