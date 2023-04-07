تقرير: ثلاثي إنجلترا يتنافسون على ضم ماك أليستر

يتنافس مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول على ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط برايتون.

ووفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

الالعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

ويمتد تعاقد ماك أليستر مع برايتون حتى صيف عام 2025 ويمكن مده لعام آخر.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع برايتون الموسم الجاري 28 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين.

وكان ماك أليستر أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.