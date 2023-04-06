لن يرحل عن العالمي.. النصر يجدد تعاقد تاليسكا

الخميس، 06 أبريل 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وسوف يستمر تعاقد تاليسكا الجديد حتى صيف عام 2026.

وكان التعاقد السابق للاعب البرازيلي ينتهي في صيف عام 2024.

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وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى النصر قادما من جوانزو الصيني في صيف عام 2021.

ولعب تاليسكا مع النصر 53 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 39 هدفا وصنع خمسة آخرين، ولم يتوج بأي بطولة حتى الآن مع الفريق الملقب بالعالمي.

ويعد تاليسكا هو متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي خلال الموسم الجاري بالتساوي مع أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

وقال تاليسكا عقب تجديد تعاقده: "لن أنسى تلك اللحظة، كان القرار الأسهل في حياتي".

وواصل "تلك اللحظة لم تكن انتقال من فريق إلى آخر، تلك اللحظة كانت بداية مرحلة مهمة وجميلة في حياتي، بداية قصة حب جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره".

وأردف "بعد وصولي إلى هنا بدأت قصة حب جميلة لهذا البلد الجميل والشعب الرائع في المملكة العربية السعودية، لهذه الأسباب اخترت القرار الأجمل والأسهل في حياتي وهو الاستمرار هنا حتى عام 2026".

النصر الدوري السعودي تاليسكا
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