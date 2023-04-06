انتهت دوري كرة السلة - الأهلي (71)-(62) الزمالك.. جولة أولى حمراء

اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة

سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك

كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري

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خبر في الجول – BAL يسمح لـ الأهلي بقيد لاعبا بدلا من هودج قبل الأدوار النهائية

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كرة سلة - صالة برج العرب تستضيف نصف نهائي دوري سوبر الرجال