انتهت دوري كرة السلة - الأهلي (71)-(62) الزمالك.. جولة أولى حمراء

الخميس، 06 أبريل 2023 - 22:51

كتب : محمد سمير

عمرو الجندي - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة على صالة برج العرب.

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

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نهاية الجولة الأولى من سلسلة نصف النهائي بفوز الأهلي

عودة حمراء مكتملة بنتيجة 71-62

1:00 الفارق يتسع إلى 10 نقاط 68-58

2:00 الأهلي متقدم 63-58

3:29 طرد محترف الزمالك أو جي مايو بسبب سلوك غير رياضي

4:28 ثلاثية جديدة من أحمد مهيب والنتيجة 60-55 لصالح الأهلي

5:25 ثلاثية من عمر عزب وتقدم الأهلي 57-54

6:09 التعادل 54-54

7:34 الفارق يتقلص إلى نقطتين 54-52

8:45 ثلاثية جديدة من مهيب والنتيجة 54-49

9:15 ثلاثية من جديد والنتيجة 54-46

9:50 ثلاثية سريعة من أحمد مهيب لتقليص الفارق 54-43 للزمالك

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 54-40

4:36 صحوة الزمالك مستمرة والتقدم 50-35

7:34 صحوة بيضاء وثلاثية من مايو 46-30

9:42 الفارق يتسع 11 نقطة للزمالك 39-28

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك

00:56 تقدم الزمالك 36-28

1:05 آخر دقيقة وتقدم الزمالك 34-28

5:00 منتصف الفترة الثانية وتقدم الزمالك 30-25

7:10 عمرو الجندي يرد بثلاثية من الأهلي والنتيجة 26-20

7:35 ثلاثية جديدة من أو جي مايو وتقدم الزمالك 26-17

9:06 ثلاثية من أوجي مايو وتقدم الزمالك 22-15

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتصويبة في الثانية الأخيرة للأهلي وتقدم الزمالك 17-15

1:15 أول ثلاثية للأهلي عن طريق عمرو الجندي يقلص الفارق 16-12

1:30 ثلاثية جديدة للزمالك من أحمد عزب والنتيجة 16-9

4:20 ثلاثية جديدة من أحمد ياسر وتقدم الزمالك 11-6

5:00 منتصف الفترة الأولى وتقدم الزمالك 8-6

7:12 عمر طارق يتعادل للأهلي 4-4

8:13 ثلاثية أولى من أحمد ياسر والنتيجة 3-2 للزمالك

9:30 إيقاف المباراة بعد 30 ثانية بسبب هتافات الجماهير وتحذير للمدربين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

لمشاهدة المباراة

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