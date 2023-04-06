شركة EA تعلن التحول من FIFA لـ FC بدءا من نسخة 2024

الخميس، 06 أبريل 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

EA FC

أعلنت EA الهوية الجديدة للعبة كرة القدم وتحولها من EA FIFA إلى AE FC بدءا من نسخة 2024.

وفي مايو 2022 أعلنت شركة EA Sports فض شراكتها رسميا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتغير اسم اللعبة الشهيرة بعد أكثر من 30 عاما. (طالع التفاصيل)

وكشفت الشركة أن المزيد من التفاصيل ستظهر بحلول شهر يوليو المقبل.

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وأوضح موقع الشركة أن المسابقات الكبرى ستظل متواجدة في اللعبة وعلى رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات، والدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي، بالإضافة لـ كوبا ليبرتادوريس، والدوري الإنجليزي والأمريكي للسيدات والمزيد.

ويظهر أيضا شعار الدوري السعودي للمحترفين ضمن المسابقات المتواجدة في النسخة المقبلة.

وبشأن تغيير العلامة التجارية على شكل مثلث، فإن "هوية علامتنا التجارية الجديدة مستوحاة من المثلثات التي كانت جزءا من EA SPORTS كرة القدم على مدار الثلاثين عاما الماضية، بدءا من المضلعات متساوية القياس التي تشكل لعبتنا إلى مثلثات الكيمياء الموجودة في Ultimate Team إلى مؤشر اللاعب عبر كل مباراة".

وأشار التقرير "أحدث المثلث ثورة في كرة القدم مرارا وتكرارا منذ ولادة كرة القدم الشاملة في السبعينيات، والآن يمكن أن يكون بمثابة شارة فخر لتطور كرة القدم القادم".

وبذلك تكون نسخة 2023 هي آخر نسخة تحمل اسم FIFA قبل التحول لـ FC.

فيفا EA FC
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