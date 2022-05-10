شركة EA تعلن فض شراكتها مع فيفا وتغيير اسم اللعبة الشهيرة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

لعبة فيفا

أعلنت شركة EA Sports رسميا اليوم الثلاثاء فض شراكتها رسميا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتغير اسم اللعبة الشهيرة بعد أكثر من 30 عاما.

ونشرت الشركة بيانا عبر موقعها الرسمي أعلنت فيه أنه بداية من شهر يوليو سنة 2023 سيصبح اسم اللعبة الشهيرة هو EA Sports FC بدلا من فيفا.

لكن النسخة المقبلة التي ستطرح بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري ستكون الأخيرة التي تحمل اسم فيفا وستدعى فيفا 23 كما هو معتاد مع قدوم كل عام من اللعبة.

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وأكدت الشركة في بيانها استمرار الأطوار الشهيرة فيها في لعبتها الجديدة وهي ألتيميت تيم، وكاريير، وفولتا، وبرو كلوب.

كما أكدت الشركة على استمرار حصولها على التراخيص اللازمة لتواجد أكثر من 700 فريقا في اللعبة الجديدة مع ظهور أكثر من 19 ألف لاعبا و100 ملعب و30 بطولة محلية.

هذا بالإضافة لحصولها على حق حصري لظهور الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والأمريكي ومسابقات أخرى قادمة.

كما أكد البيان استمرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والأمريكي الجنوبي "كونيمبول" وبالتالي استمرار تواجد المسابقات الأوروبية واللاتينية فيها.

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